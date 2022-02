Δραματικές είναι οι εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε γνωστό πως διεξάγονται μάχες στο Τσερνόμπιλ, όπου ρωσικές δυνάμεις να προσπαθούν να καταλάβουν τον χώρο του πυρηνικού εργοστασίου.

Ο κ. Ζελένσκι, όπως μεταδίδει το CNN, έγραψε στο Twitter ότι ουκρανικές δυνάμεις πολεμούν για να αποτρέψουν τα ρωσικά στρατεύματα από το να καταλάβουν το πρώην πυρηνικό εργοστάσιο.

JUST IN: President Volodymyr Zelenskyy said Ukrainian forces were fighting to prevent Russian troops from capturing the former nuclear plant at Chernobyl.



Elsewhere, parts of Ukraine's Kherson region were no longer under Kyiv's control, as Russia attacked by land, sea and air. https://t.co/0W7C27taLD