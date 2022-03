Οι ΥΠΕΞ Ρωσίας, Ουκρανίας και Τουρκίας θα συναντηθούν την Πέμπτη στην Αττάλεια

Στην Αττάλεια θα συναντηθούν την Πέμπτη, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, με τη συμμετοχή του Τούρκου ομολόγου τους, όπως ανακοίνωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Ουκρανός Ντμίτρο Κουλέμπα και ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ συμφώνησαν να συναντηθούν κατά τη διάρκεια ενός φόρουμ διπλωματίας

«Η συνάντηση θα είναι σε τριμερή μορφή. Θα συμμετάσχω και εγώ», είπε ο κ. Τσαβούσογλου.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών των εμπλεκόμενων χωρών, από την έναρξη της εισβολής.

