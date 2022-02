Σε πλήρη εξέλιξη είναι η ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που ξεκίνησε τα ξημερώματα της Πέμπτης και ήδη υπάρχουν πληροφορίες για δεκάδες νεκρούς.

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία από ξηρά, εναέριο χώρο και θαλάσσης, στη μεγαλύτερη επίθεση μίας χώρας εναντίον άλλης στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σειρήνες και εκρήξεις ακούγονται σε μεγάλες πόλεις, ενώ οι πολίτες είτε επιχειρούν να τις εγκαταλείψουν, είτε σπεύδουν σε καταφύγια για να προστατευθούν.

Στο στόχαστρο μπήκαν υποδομές κοντά σε μεγάλες πόλεις, όπως το Κίεβο, το Χάρκοβο, η Μαριούπολη και το Ντνίπρο. «Ο Πούτιν έχει εξαπολύσει μία πλήρους έκτασης εισβολής στην Ουκρανία. Ειρηνικές ουκρανικές πόλεις είναι υπό επίθεση», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι στόχος του είναι να αποστρατικοποιήσει και να «εκκαθαρίσει από τους ναζί» την Ουκρανία. Υποστήριξε ότι στόχος της Μόσχας δεν είναι η κατοχή της Ουκρανίας, ενώ απείλησε άλλες χώρες. «Προς όποιον σκεφτεί να παρέμβει: αν το κάνετε, θα αντιμετωπίσετε συνέπειες μεγαλύτερες από όποιες έχετε αντιμετωπίσει στην ιστορία. Όλες οι σχετικές αποφάσεις έχουν ληφθεί. Ελπίζω να με ακούσετε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε τους πολίτες που είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τη χώρα να προσέλθουν και υποσχέθηκε να παραδοθούν όπλα σε όσους τα θέλουν. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις της Δύσης. Ο Τζο Μπάιντεν δεσμεύθηκε ότι η G7 θα απαντήσει με αυστηρές κυρώσεις στον «προμελετημένο πόλεμο» του Πούτιν.

Η Κομισιόν επίσης ανακοίνωσε ότι οι νέες κυρώσεις που θα επιβάλει θα πλήξουν σφοδρά την οικονομία της Ρωσίας. Απόψε θα γίνει η έκτακτη σύνοδος κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών.

Στο μεταξύ, το ΝΑΤΟ έχει θέσει περισσότερα από 100 μαχητικά αεροσκάφη σε κατάσταση συναγερμού. Θα ενισχύσει τις δυνάμεις στην ανατολική πτέρυγά του, αλλά δεν σχεδιάζει να αναπτύξει δυνάμεις στην Ουκρανία, δήλωσε ο γ.γ. της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ. Την ίδια ώρα, χώρες της κεντρικής Ευρώπης ξεκίνησαν προετοιμασίες για να υποδεχθούν ανθρώπους που εγκαταλείπουν την Ουκρανία.

Πάνω από 200 επιθέσεις

Σύμφωνα με το Κίεβο, η Ρωσία έχει κάνει 203 επιθέσεις στην Ουκρανία από τα ξημερώματα της Πέμπτης, σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Η εισβολή γίνεται από πολλαπλά μέτωπα, δήλωσε ο Αντρέι Ζαγκορόντνιουκ, πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας. «Το πρώτο σοκ ήταν το πρωί, όταν έγινε επιθέσεις με πυραύλους, πλήγματα από ρουκέτες και drones. Κάποια από τα κτίρια των ενόπλων δυνάμεων απλά καταστράφηκαν. Όλα είναι στρατιωτικές υποδομές», συμπλήρωσε και πρόσθεσε ότι το Χάρκοβο φαίνεται ότι είναι βασικός στόχος, όπως και ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να φτάσουν στο Κίεβο.

Το μεσημέρι ήχησαν ξανά οι σειρήνες στην ουκρανική πρωτεύουσα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι χερσαίες δυνάμεις της Ρωσίας έχουν ήδη μπει στην επαρχία του Κιέβου.

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι έχει καταστρέψει 74 υπέργειους στόχους στρατιωτικών υποδομών, ανάμεσά τους 11 αεροδρόμια, τρία κέντρα διοίκησης, ένα σημείο ναυτικής βάσης του ουκρανικού πολεμικού ναυτικού και 18 σταθμούς ραντάρ των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας S-300 και Buk-M1.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, έχουν παραδοθεί 14 Ουκρανοί στρατιώτες, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν ένα ελικόπτερο και τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar TΒ2 της Ουκρανίας.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας είχε ανακοινώσει ότι ένα ρωσικό Κ-52 και άλλα τρία ελικόπτερα καταρρίφθηκαν κοντά στο Χοστομέλ, στην περιοχή του Κιέβου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ρωσικές δυνάμεις πήραν τον έλεγχο του εν λόγω αεροδρομίου, που βρίσκεται 15 λεπτά δυτικά του περιφερειακού της πρωτεύουσας.

