Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρεπόρτερ του Sky News πέφτουν σε ενέδρα και δέχονται πυροβολισμούς - Βίντεο

Δραματικές είναι οι εικόνες που έρχονται από την Ουκρανία, όπου συνεχίζεται για δέκατη ημέρα η ρωσική εισβολή, ενώ την ίδια στιγμή, δημοσιογράφοι στην προσπάθειά τους να καταγράψουν τα γεγονότα βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους, εν μέσω των εχθροπραξιών.

Χαρακτηριστικό της απειλής για τη ζωή τους είναι το βίντεο που δείχνει δημοσιογράφους του βρετανικού τηλεοπτικό δικτύου Sky News να πέφτουν σε ενέδρα στην Ουκρανία και να δέχονται πυρά.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε χθες, Παρασκευή, ωστόσο, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό πρόκειται για πλάνα που ελήφθησαν την περασμένη Δευτέρα.

Το υλικό, δείχνει μία έκρηξη και μετά έναν καταιγισμό από σφαίρες να χτυπά το όχημα της δημοσιογραφικής αποστολής προτού οι εργαζόμενοι του «Sky News» κρυφτούν σε ένα ανάχωμα προκειμένου να γλιτώσουν από τα πυρά.

Οι δημοσιογράφοι βρίσκονταν στο δρόμο της επιστροφής προς το Κίεβο όταν δέχθηκαν την επίθεση.

Όπως περιέγραψαν αργότερα ένας από τους δημοσιογράφους της αποστολής, «αυτός ο πόλεμος χειροτερεύει ημέρα με την ημέρα»

This is absolutely terrifying - Stuart Ramsay and his Sky News team were targeted by a professional Russian hit squad in Ukraine.



Amazing that cameraman Richie Mockler managed to film this despite being under heavy gunfire.



They're safely back in the UK. https://t.co/Rs4xVuNukw pic.twitter.com/gKyIzbRNwN