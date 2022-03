Στην πόλη της Χερσώνας, στα νότια της Ουκρανίας, μπήκαν οι ρωσικές δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Όπως ανέφερε στην ουκρανική τηλεόραση ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών, Βαντίμ Νενισένκο, η Ουκρανία εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο του κτηρίου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Russian are far more willing to target urban areas. Strike in Kherson as troops push into the city. pic.twitter.com/SNh7wsbRUs