Έκτη ημέρα πολέμου στην Ουκρανία: Βομβαρδισμοί, νεκροί, κυρώσεις και ξεριζωμός

Στην έκτη ημέρα του βρίσκεται ο πόλεμος που κήρυξε η Ρωσία στην Ουκρανία, με κονβόι τανκς και τεθωρακισμένων να πλησιάζουν ολοένα και εγγύτερα στην ουκρανική πρωτεύουσα και τις μάχες να εντείνονται στα πεδία.

Σήμερα το πρωί, ρωσικές ρουκέτες έπληξαν το Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δέκα άνθρωποι να σκοτωθούν και δεκάδες άλλοι να τραυματιστούν.



Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, άλλοι 70 Ουκρανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση του ρωσικού πυροβολικού κατά στρατιωτικής βάσης στην Οκτίρχα, μια πόλη μεταξύ Χαρκόβου και Κιέβου.

Λίγο νωρίτερα, μάλιστα, οι Ρώσοι χτύπησαν και τον πύργο τηλεπικοινωνιών-τηλεόρασης της ουκρανικής πρωτεύουσας, με τα τηλεοπτικά κανάλια να σταματούν να εκπέμπουν.

Εξάλλου, ο δήμαρχος της Μαριούπολης δήλωσε σήμερα πως η πόλη του, στα νότια της χώρας που βρέχεται από την Αζοφική θάλασσα, είναι στόχος συνεχών βομβαρδισμών. Όπως πρόσθεσε ο ίδιος, έχουν σκοτωθεί άμαχοι και έχουν πληγεί υποδομές.

And this is the road between Bucha and Irpin.

Part of my usual bike route in the Kyiv region.

Today it is a Russian Death Valley. pic.twitter.com/qR79LZOcJM