Ένα αγόρι σκοτώθηκε όταν βομβαρδίστηκε συγκρότημα κατοικιών στο Χάρκοβο στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Την ίδια στιγμή, βίντεο από τον βομβαρδισμό του συγκροτήματος κατοικιών στο Χάρκοβο έχουν ξεκινήσει ήδη να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνοντας το εύρος της καταστροφής.

Russian airstrike hitting residential Chuhuiv area in Ukraine created a large hole in the street, damaging surrounding buildings. One person was killed, 12 others injured in the attack. An injured woman was pulled out of the damaged building by firefighters pic.twitter.com/F3wMEnADz0