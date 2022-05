Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία χρησιμοποιεί νέας γενιάς όπλα λέιζερ που καίνε τα drones

Nέας γενιάς ισχυρά όπλα λέιζερ που καίνε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), ανακοίνωσε ότι χρησιμοποιεί η Ρωσία, αναπτύσσοντας μερικά από τα μυστικά όπλα της Μόσχας για να αντιμετωπίσει μια πληθώρα από δυτικά όπλα με τα οποία προμηθεύει η Δύση την Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν το 2018 είχε παρουσιάσει μία σειρά νέων όπλων που περιλάμβαναν έναν νέο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο, υποβρύχια drones, έναν υπερηχητικό όπλο και ένα νέο όπλο λέιζερ.

Ελάχιστα στοιχεία είναι γνωστά για τα χαρακτηριστικά του νέου όπλου λέιζερ. Ο Πούτιν είχε αναφέρει ένα που ονομάζεται Peresvet, το οποίο πήρε το όνομά του από έναν μεσαιωνικό ορθόδοξο πολεμιστή μοναχό, τον Αλεξάντερ Περεσβέτ που σκοτώθηκε σε μία μάχη.

Ο Γιούρι Μπορίσοφ, αναπληρωτής πρωθυπουργός αρμόδιος για τη στρατιωτική ανάπτυξη, δήλωσε σε συνέδριο στη Μόσχα ότι το Peresvet έχει ήδη αναπτυχθεί ευρέως και μπορεί να τυφλώσει δορυφόρους που βρίσκονται σε απόσταση έως 1.500 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της Γης.

