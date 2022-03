Μποϊκοτάζ της ρωσικής βότκας πραγματοποιούν επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ έως την Αυστραλία, σε μία συμβολική κίνηση στήριξης στην Ουκρανία, όπου για έκτη ημέρα σήμερα οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν ουκρανικές πόλεις.

Τουλάχιστον τρεις κυβερνήτες στις ΗΠΑ (σε Νιου Χάμσαϊρ, Οχάιο και Γιούτα) απαγόρευσαν τις πωλήσεις αλκοολούχων ποτών ρωσικής προέλευσης, ενώ αρκετοί Ιδιοκτήτες μπαρ έχυσαν τα μπουκάλια βότκας που είχαν στο μαγαζί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη ρωσική εισβολή.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, ζήτησε το Σάββατο από τα καταστήματα ποτών να αφαιρέσουν από τα ράφια «όλα τα προϊόντα ρωσικής παραγωγής και ρωσικής επωνυμίας», εξηγώντας ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Σύμφωνα με το CNN, σε παρόμοια ανακοίνωση προχώρησε και ο κυβερνήτης του Νιου Χάμσαϊρ, Κρις Σουνούνου, ζητώντας επίσης την απομάκρυνση των «ρωσικής κατασκευής και ρωσικής επωνυμίας οινοπνευματωδών ποτών».

This morning I signed an Executive Order instructing @nhliquorwine outlets to begin removing Russian-made and Russian-branded spirits from our liquor and wine outlets until further notice.



New Hampshire stands with the people of Ukraine in their fight for freedom. 🇺🇦