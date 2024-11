Ποιος είναι ο Μάρκο Ρούμπιο που θα αναλάβει ΥΠΕΞ των ΗΠΑ- Οι τεταμένες σχέσεις του με την Τουρκία

Ο Μάρκο Ρούμπιο, γεννημένος στις 28 Μαΐου 1971 στο Μαϊάμι της Φλόριντα, είναι ένας εξέχων πολιτικός των Ηνωμένων Πολιτειών με κουβανική καταγωγή.

Ανήκει στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και υπηρετεί ως ανώτερος γερουσιαστής από τη Φλόριντα από το 2011. Ο Ρούμπιο κατάφερε να διαγράψει μια σημαντική πορεία στην πολιτική σκηνή της Φλόριντα, ξεκινώντας ως δημοτικός σύμβουλος στο West Miami τη δεκαετία του 1990, για να προχωρήσει ως εκπρόσωπος στη Βουλή της Φλόριντα το 2000, και στη συνέχεια να εκλεγεί Πρόεδρος της Βουλής το 2006. Κατά την περίοδο αυτή, αναδείχθηκε για τη ρητορική του δεινότητα και την αποφασιστικότητά του να προωθήσει συντηρητικές μεταρρυθμίσεις.

Από την αρχή της πολιτικής του σταδιοδρομίας, ο Ρούμπιο υιοθέτησε μια συντηρητική προσέγγιση, με έμφαση στη μείωση των φόρων, τη συγκράτηση των δημοσίων δαπανών και την ενίσχυση της ασφάλειας. Ως Πρόεδρος της Βουλής της Φλόριντα, παρουσίασε το πρόγραμμα «100 Καινοτόμες Ιδέες για το Μέλλον της Φλόριντα», το οποίο περιλάμβανε προτάσεις που αποσκοπούσαν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών της πολιτείας. Η πολιτική του πορεία απέκτησε εθνική διάσταση το 2010, όταν εξελέγη στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, κερδίζοντας την υποστήριξη της βάσης των Ρεπουμπλικανών και των υπέρμαχων του Tea Party.

Το 2015, ο Ρούμπιο έθεσε υποψηφιότητα για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, ελπίζοντας να γίνει ο πρώτος Λατινοαμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ. Αν και σημείωσε επιτυχίες σε πολιτείες όπως η Μινεσότα και το Πουέρτο Ρίκο, αποσύρθηκε από την κούρσα το 2016, μετά την ήττα του από τον Ντόναλντ Τραμπ στις προκριματικές της Φλόριντα. Μετά την απόσυρσή του, επέστρεψε στη Γερουσία, όπου επανεξελέγη για δεύτερη και τρίτη θητεία το 2016 και το 2022 αντίστοιχα.

America, your new Secretary of State 🇺🇸 🇮🇱



Congratulations @marcorubio - Mazal tov pic.twitter.com/hbBIGlhoVt