Σούζι Γουάιλς: Ποια είναι η νέα προσωπάρχης του Ντόναλντ Τραμπ

Η Σούζι Γουάιλς ανακοινώθηκε από τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως θα είναι η προσωπάρχης στον Λευκό Οίκο, μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του.

Την Πέμπτη, μόλις δύο ημέρες μετά τη νίκη του στις αμερικανικές εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον πρώτο σημαντικό του διορισμό: Την 67χρονη Σούζι Γουάιλς, υπεύθυνη της προεκλογικής του εκστρατείας, στη θέση του προσωπάρχη του.

Πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας θέση στον Λευκό Οίκο και η Γουάιλς γίνεται η πρώτη γυναίκα που την καταλαμβάνει.

President-elect Donald Trump announced that Susie Wiles, one of his two campaign managers, will be his White House chief of staff, entrusting a top position to a political operative who helped the Republican win the election https://t.co/K0FzmaKq5q pic.twitter.com/LPEMqyRQy8