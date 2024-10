Πλημμύρες στην Ισπανία: 70 οι νεκροί στη Βαλένθια - Βίντεο αποκάλυψης

Αυξάνεται ώρα με την ώρα ο αριθμός των θυμάτων από τις πλημμύρες στην Ισπανία, καθώς 70 είναι οι νεκροί μόνο στη Βαλένθια, που βρέθηκε στο επίκεντρο της καταστροφής.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El Pais, ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών στην κοινότητα της Βαλένθια είναι 70, όπως επιβεβαίωσαν κυβερνητικές πηγές.

Επιπλέον, μια 88χρονη γυναίκα είναι νεκρή στην Κουένκα και μια άλλη στο Αλμπαθέτε, όπου αγνοούνται ακόμη πέντε άτομα.

More than 1,000 soldiers from an emergency response team were deployed, and officials said that many more residents were waiting for help, after more than a month’s worth of rain fell in less than 24 hours in some areas across southern and eastern Spain. https://t.co/31jX27Pbub pic.twitter.com/FBorsjgHmK