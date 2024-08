Κατολισθήσεις και πλημμύρες σάρωσαν την Ινδία - 23 νεκροί και πάνω από 65.000 οι εκτοπισμένοι

Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τις τελευταίες ημέρες αρκετές πόλις της Ινδίας, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 23 νεκρούς.

Από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές στο κρατίδιο Τριπούρα, της βορειοανατολικής Ινδίας, πάνω από 65.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί. Σήμερα συνεχίστηκε το έργο των στρατιωτών, οι οποίοι μετέφεραν ανθρώπους σε ασφαλή μέρη με τη χρήση σωστικών λεμβών.

Εικόνες και βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media, απαθανατίζουν προσωπικό του στρατού να χειρίζεται σκάφος διάσωσης, ενώ αυτοκίνητα και λεωφορεία έχουν εγκλωβιστεί σε δρόμους στους οποίους το νερό φτάνει μέχρι το γόνατο. Οι αξιωματούχοι υπηρεσιών διαχείρισης καταστροφών, ανέφεραν πως η αδιάκοπη βροχή για τέσσερις ημέρες προκάλεσε την υπερχείλιση ποταμών.

PRAY FOR TRIPURA

Tripura is a state in north-east India. The third-smallest state in the country is currently facing the worst flood crisis. pic.twitter.com/BP3m2PwlUF — Atanu Majumder (@chartshakti) August 21, 2024

«Από σήμερα το πρωί η στάθμη των υδάτων στα περισσότερα ποτάμια έπεσε κάτω από τα κρίσιμα επίπεδα. Ωστόσο η στάθμη στον ποταμό Γκόμτι παραμένει πάνω από τα επίπεδα κινδύνου», δήλωσε ένας από αυτούς, προσθέτοντας ωστόσο πως η ένταση της βροχής έχει μειωθεί από το βράδυ της Πέμπτης. Ο Γκόμτι είναι ο κύριος ποταμός του κρατιδίου και παραπόταμος του Γάγγη, ο οποίος ρέει μέσω της περιοχής Κομίλα στο γειτονικό Μπανγκλαντές και εκβάλλει στον Κόλπο της Βεγγάλης.

Οι 65.000 εκτοπισμένοι έχουν συγκεντρωθεί σε 450 καταυλισμούς, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, ενώ οι πληγέντες υπολογίζονται συνολικά σε περίπου 1,7 εκατομμύριο. Παράλληλα, εκτιμάται ότι έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, σοδειές και κοπάδια ζώων εκτροφής.

Οι περισσότεροι θάνατοι προκλήθηκαν από κατολισθήσεις, αν και υπάρχουν και κάποιοι που οφείλονται στην κατάρρευση τοίχων και σε πνιγμό, δήλωσε άλλος αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί καθώς δεν είχε λάβει άδεια να κάνει δηλώσεις σε μέσα ενημέρωσης.

Approximately, 3M people suffered by this devastating flood caused by India. They should be held responsible for this. pic.twitter.com/JkYp7HJcrW — Shihab Ahmed Tuhin (@TuhinShihab) August 23, 2024

Ο Ινδικός Στρατός ανακοίνωσε ότι πάνω από 80 μέλη του προσωπικού του μετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, διευκρινίζοντας ότι αυτά διέσωσαν 334 ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί σε πλημμυρισμένες περιοχές.

Στο Μπανγκλαντές, ένα φράγμα κατέρρευσε υπό την πίεση των ορμητικών νερών του Γκόμτι αργά χθες βράδυ, και πλημμύρισαν τουλάχιστον 15 χωριά, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα εκατοντάδες οικογένειες να εκτοπιστούν, σύμφωνα με αξιωματούχους και αυτόπτες μάρτυρες. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες στο Μπανγκλαντές ανέρχεται σε 13, ενώ οι εγκλωβισμένοι ξεπερνούν τα τρία εκατομμύρια, σύμφωνα με το υπουργείο διαχείρισης καταστροφών της χώρας.

India has created an artificial flood in Bangladesh by releasing water from its dams and you still wonder why people hate India so much? pic.twitter.com/4WRpsn6GpL — Nazmus Sajid Chowdhury (@nazmussajid) August 21, 2024

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / Reuters

