Ο Τζαμάλ Έντουαρντς, Βρετανός επιχειρηματίας και σταρ του YouTube, πέθανε σε ηλικία 31 ετών.

Ήταν ο ιδρυτής του SBTV, μια πλατφόρμα μουσικής που βοήθησε να ξεκινήσει η καριέρα καλλιτεχνών όπως οι Εντ Σίραν, Dave και Skepta.

Στις αρχές του μήνα έδωσε το παρών στα Brit Awards και έπαιξε ως DJ στο βόρειο Λονδίνο το βράδυ του Σαββάτου. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τον θάνατό του, παρά μόνο ότι συνέβη το πρωί της Κυριακής.

Πρωτοποριακή μορφή της βρετανικής ραπ και grime, υπήρξε πρεσβευτής του Prince’s Trust, φιλανθρωπική οργάνωση του πρίγκιπα Καρόλου που βοηθά νέους ανθρώπους να στήσουν τις δικές τους εταιρείες. Το 2014 είχε τιμηθεί ως μέλος του τάγματος της βρετανικής αυτοκρατορίας, για τις υπηρεσίες που είχε προσφέρει στη μουσική.

«Η βρετανική μουσική και διασκέδαση έχασε ένα από τα πιο λαμπρά αστέρια της», έγραψε στο Twitter ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν.

British music and entertainment has lost one of its brightest stars. My thoughts are with Jamal’s loved ones at this terribly sad time. https://t.co/Rrf8v9Tkgu