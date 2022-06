Πέθανε ο μουσικός Μπρετ Ταγκλ: Έπαιζε πλήκτρα στους Fleetwood Mac

Πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 70 ετών ο μουσικός Μπρετ Ταγκλ (Brett Tuggle) έπειτα από επιπλοκές παρουσίασε ενώ έδινε μάχη με τον καρκίνο, όπως μετέδωσε το Rolling Stone.

Ο Μπρετ Ταγκλ έπαιζε πλήκτρα για δύο δεκαετίες στο Fleetwood Mac κατά τη διάρκεια της επανένωσής τους. Tο 1988 έγραψε μαζί με τον David Lee Roth την επιτυχία «Just Like Paradise».

Κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του, ο Tuggle συνεργάστηκε επίσης με τους Jimmy Page, Rick Springfield, David Coverdale, John Kay and Steppenwolf, Tommy Shaw του Styx και Mitch Ryder and the Detroit Wheels.

Our sweet Brett Tuggle made it home tonight. God bless his beautiful spirit. ❤️ @BrettTuggle1 pic.twitter.com/JHID345cO0 — Rick Springfield (@rickspringfield) June 20, 2022

Στην προσωπική του ιστοσελίδα αναφέρεται ως βραβευμένος συνθέτης και πολυοργανίστας, καθώς κι ένας από τους πιο περιζήτητους μουσικούς.

Ως παιδί, σπούδασε κλασικό πιάνο και έμαθε κιθάρα και αρμόνιο στη γενέτειρά του στο Ντένβερ του Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ως έφηβος έπαιζε σε τοπικά συγκροτήματα του Ντένβερ. Όταν έφυγε από το σπίτι, έπαιξε σε συγκροτήματα στο Τέξας, όπου έμαθε μία σειρά από στυλ παραδοσιακής μουσικής.

Το τελευταίο διάστημα έμενε με τον γιο του Ματ και την κόρη του Μισέλ: «Αγαπήθηκε τόσο πολύ από την οικογένειά του», είπε ο Ματ στο Rolling Stone. «Η οικογένειά του ήταν μαζί του σε όλη τη διάρκεια της ασθένειάς του. Ήταν ένας υπέροχος πατέρας. Μου γέμισε με μουσική τη ζωή μου», ανέφερε.

Με πληροφορίες από Rolling Stone