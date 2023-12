Πέθανε η γηραιότερη γυναίκα στην Ιαπωνία

Πέθανε σε ηλικία 116 ετών, η Φούσα Τατσούμι, η γηραιότερη γυναίκα στην Ιαπωνία. Την είδηση έκαναν γνωστή αξιωματούχοι της πόλης, οι οποίοι μάλιστα ανέφεραν πως η συγκεκριμένη γυναίκα έζησε δύο παγκόσμιους πολέμους.

Η Φούσα Τατσούμι, γεννήθηκε το 1907 στην Οσάκα της δυτικής Ιαπωνίας. Ήταν μητέρα τριών παιδιών, τα οποία απέκτησε με τον αγρότη σύζυγό της. Τα τελευταία της γενέθλια, τα γιόρτασε τον προηγούμενο Απρίλιο, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε τοπικό δίκτυο, απαθανατίζοντάς την στο αναπηρικό αμαξίδιό της.

«Η Τατσούμι πέθανε σήμερα σε ηλικία 116 ετών», επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας δημοτικός σύμβουλος στην πόλη Κασιουάρα της Οσάκα, ο οποίος θυμάται πως ήταν καλά στην υγεία της τον Σεπτέμβριο. Συμπλήρωσε πως την είχε δει τότε, σε μια γιορτή προς τιμήν της.



Η Ιαπωνία είναι η δεύτερη χώρα, μετά το Μονακό, με τους περισσότερους αιωνόβιους, συγκεκριμένα περισσότερους από 47.000. Η Φούσα Τατσούμι έγινε η γηραιότερη κάτοικος στη χώρα, μετά τον θάνατο της Κάνε Τανάκα την προηγούμενη χρονιά, σε ηλικία 119 ετών.

Ωστόσο η Κάνε Τανάκα τον Απρίλιο του 2022, καταχωρήθηκε στο Ρεκόρ Γκίνες ως η γηραιότερη της ανθρωπότητας. Τώρα ο τίτλος αυτός ανήκει στην Ισπανίδα Μαρία Μπράνιας, η οποία θα γίνει 117 ετών στις 4 Μαρτίου 2024.

