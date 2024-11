«Περιγελώντας τον Θεό»: Διεθνής διαγωνισμός γελοιογραφίας του Charlie Hebdo

Σχεδόν 10 χρόνια μετά την ισλαμιστική επίθεση που αποδεκάτισε τη συντακτική ομάδα της, η πάντα προκλητική και μονίμως εκτός ορίων γαλλική σατιρική εφημερίδα Charlie Hebdo οργανώνει έναν διεθνή διαγωνισμό γελοιογραφίας με θέμα «Περιγελώντας τον Θεό» (#RireDeDieu / #MockingGod) προκειμένου να καταγγείλει «την επιβολή όλων των θρησκειών» στην κοινωνία.

Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις 7 Ιανουαρίου 2015 όταν τζιχαντιστές επιτέθηκαν στα γραφεία της εβδομαδιαίας εφημερίδας η οποία είχε δημοσιεύσει γελοιογραφίες του προφήτη Μωάμεθ.

Απευθυνόμενη «σε εκείνους που κουράστηκαν να ζουν σε μια κοινωνία που ελέγχεται από τον Θεό και τη θρησκεία, σε εκείνους που βαρέθηκαν να τους παρενοχλούν με το αποκαλούμενο καλό και κακό, σε εκείνους που κουράστηκαν με όλους τους θρησκευτικούς ηγέτες που υπαγορεύουν πώς θα ζούμε», η εφημερίδα τους προσκαλεί να συμμετάσχουν στον διεθνή διαγωνισμό: «Σχεδιάστε την οργή σας εναντίον της επιβολής όλων των θρησκειών στις ελευθερίες σας».

