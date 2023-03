Πέντε γυναίκες κατάσκοποι στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο

Πριν από μερικά χρόνια το Vanity Fair δημοσίευσε ένα αφιέρωμα στις πέντε γυναίκες-κατασκόπους την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, των οποίων οι ιστορίες θα μπορούσαν να γίνουν συναρπαστικές κινηματογραφικές ταινίες θρίλερ.

Βέρα Άτκινς: Η πιο ισχυρή γυναίκα στην ιστορία της κατασκοπείας

Η Βέρα Άτκινς ήταν μια νεαρή Ρουμάνα που εργαζόταν στο Βουκουρέστι όταν γνώρισε τον Καναδό Γουίλιαμ Στέφενσον, σύμφωνα με το βιβλίο του ίδιου του Στέφενσον «Spymistress: The True Story of the Greatest Female Secret Agent of World War II». Αργότερα, θα γινόταν γνωστός ως πράκτορας «Ατρόμητος», και θα αποτελούσε την υποτιθέμενη έμπνευση για τον Τζέιμς Μποντ, αλλά τότε παρείχε πληροφορίες στη Βρετανία.

Γοητευμένος από τη Βέρα, της σύστησε τον Γερμανό πρεσβευτή στη Ρουμανία (ο οποίος, όπως λέγεται, αγαπούσε τις όμορφες γυναίκες) προκειμένου να υφαρπάξει πληροφορίες από αυτόν, γράφει στο Spymistress. Το τέχνασμα πέτυχε. Σύντομα, η Βέρα άρχισε να συγκεντρώνει πληροφορίες για λογαριασμό των Βρετανών, ενώ φαινόταν πως εργαζόταν ως μεταφράστρια για την επιχείρηση χάλυβα του Στέφενσον.

Η Βέρα Άτκινς ήταν Εβραία (το πραγματικό της όνομα ήταν Ρόζενμπεργκ), γεγονός που δεν αποκάλυπτε εύκολα στους υψηλόβαθμους αντιναζιστές γραφειοκράτες με τους οποίους συνεργαζόταν. Στα χρόνια που προηγήθηκαν του πολέμου, μετέφερε μυστικά πληροφορίες στον Τσόρτσιλ, καθώς εκείνος καταφερόταν εναντίον του καθεστώτος του Χίτλερ.

Όταν ο Τσόρτσιλ επανήλθε στην εξουσία η Βέρα τοποθετήθηκε σε υψηλόβαθμη θέση στην Εκτελεστική Επιτροπή Ειδικών Επιχειρήσεων, που ήταν γνωστή και ως «ο μυστικός στρατός του Τσόρτσιλ».

Ο Τσόρτσιλ είχε έρθει κρυφά σε επαφή με τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ. Ο Ρούσβελτ έστειλε τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του, Γουίλιαμ Ντόνοβαν -τον μελλοντικό δημιουργό της C.I.A.- για να ανιχνεύσει την κατάσταση στην Ευρώπη. Ο Τσόρτσιλ φρόντισε να περάσει ο Ντόνοβαν σημαντικό χρόνο με τη Βέρα, σύμφωνα με το Spymistress.

Κριστίνα Σκάρμπεκ: Η αγαπημένη κατάσκοπος του Τσόρτσιλ

Η Κριστίνα Σκάρμπεκ ήταν κόρη πολωνικής αριστοκρατικής οικογένειας. Ο πατέρας της τη δίδαξε ιππασία και σκοποβολή και στην υπόλοιπη ζωή της διέπρεψε στο να γοητεύει τους άνδρες.

Το 1939 στο Λονδίνο, σύμφωνα με το βιβλίο της Κλαιρ Μάλει «The Spy Who Loved», παρουσίασε στη βρετανική μυστική υπηρεσία ένα σχέδιο: θα πήγαινε με σκι στην κατεχόμενη από τους Ναζί Πολωνία και θα παρέδιδε υλικό βρετανικής προπαγάνδας.

Η Κριστίνα έγινε ζωτικό κομμάτι της αντίστασης, μεταφέροντας λαθραία πληροφορίες από την Πολωνία στους συμμάχους. Κάποια στιγμή μάλιστα δάγκωσε τη γλώσσα της βγάζοντας αίμα για να προσποιηθεί φυματίωση.

Μετά τον πόλεμο, έζησε μια κάπως άστατη ζωή και τελικά μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από έναν άλλο εμμονικό θαυμαστή της.

Νάνσι Γουέικ: Η πλέον καταζητούμενη από την Γκεστάπο

Η Νάνσι Γουέικ γεννήθηκε στη Νέα Ζηλανδία το 1912. Όταν ήρθε ο πόλεμος είπε στον αφοσιωμένο σύζυγό της, τον Ανρί, ότι θα γινόταν οδηγός ασθενοφόρου. Δεδομένου ότι η Γαλλία δεν είχε σχεδόν καθόλου ασθενοφόρα, τον ανάγκασε να της αγοράσει ένα, σύμφωνα με το βιβλίο του Ράσελ Μπράντον, «Nancy Wake: SEO's Greatest Heroine». Ήταν μια φρικτή οδηγός, αλλά πολύ αποφασισμένη .

Σύντομα η Γκεστάπο βούιζε για το «Λευκό Ποντίκι», μια γυναίκα που βοηθούσε εκατοντάδες στρατιώτες των συμμάχων και επίδοξους πολιτικούς κρατούμενους να διαφύγουν στην Αγγλία μέσω της Ισπανίας και των Πυρηναίων. Ήταν η «νούμερο 1» καταζητούμενη με επικήρυξη 5 εκατομμυρίων φράγκων για το κεφάλι της.

Αφού συνελήφθη, στη συνέχεια δραπέτευσε στη Βρετανία. Κατόπιν επέστρεψε με αλεξίπτωτο κατευθείαν στη Γαλλία. Στρατολογήθηκε στον αντάρτικο αντιστασιακό στρατό και έδρασε σε μερικά από τα πιο δύσβατα εδάφη της Νότιας Γαλλίας. Στην πορεία έγινε η επικεφαλής περίπου 7.000 μαχητών. Σύμφωνα με το βιβλίο του Μπράντον, κάποιος την αποκάλεσε «την πιο θηλυκή γυναίκα που ξέρω μέχρι να αρχίσουν οι μάχες. Και τότε είναι σαν πέντε άντρες».

Μετά τον πόλεμο, επέστρεψε στο διαμέρισμά της στη Μασσαλία, και αργότερα αποσύρθηκε στο Λονδίνο, όπου έζησε μέχρι τον θάνατό της, σε ηλικία 98 ετών. Η τελευταία της επιθυμία ήταν να σκορπιστούν οι στάχτες της στα βουνά όπου είχε δώσει τις πιο σκληρές μάχες της.

Πέρλ Κορνιόλι: Η καλύτερη σκοπευτής

Μεγάλωσε στο Παρίσι από Άγγλους γονείς, ενώ αργότερα κατέληξε να εργάζεται ως στενογράφος για την αγγλική κυβέρνηση, αλλά κατέστησε σαφές ότι ήθελε να συνεργαστεί με τη γαλλική αντίσταση. Την στρατολόγησε η Βέρα Άτκινς. Η Περλ Κορνιόλι ήταν η καλύτερη σκοπευτής -άντρας ή γυναίκα- που είχε περάσει ποτέ από την εκπαίδευση.

Η Βέρα την έστειλε στη Γαλλία ως αγγελιοφόρο, σύμφωνα με το βιβλίο «Spymistress», μεταφέροντας ευαίσθητες πληροφορίες, που είχε απομνημονεύσει για να μεταδοθούν μέσω ραδιοφώνου. Η Περλ ταξίδευε με το πρόσχημα ότι ήταν πωλήτρια καλλυντικών, αν και δεν φορούσε μακιγιάζ.

Στη Γαλλία δημιούργησε ένα ευρύ δίκτυο πληροφοριών. Ζούσε στο δάσος και οργάνωνε ρίψεις προμηθειών και εκρηκτικών για τον εξοπλισμό των ανταρτών. Η φωτογραφία της κατέληξε σε γερμανικές αφίσες που υπόσχονταν αμοιβή 1 εκατομμυρίου φράγκων.

Η Περλ έγινε ειδική στον ανταρτοπόλεμο.

Βιρτζίνια Χολ: Η πιο επικίνδυνη κατάσκοπος των Συμμάχων

Η μόνη Αμερικανίδα σε αυτή τη λίστα, η Χολ, βρέθηκε σε μια θέση στην πρεσβεία στην Τουρκία, όπου κατά λάθος πυροβόλησε το πόδι της σε ένα κυνηγετικό ατύχημα, που την ανάγκασε να περπατάει με ένα ξύλινο πόδι και κουτσαίνοντας.

Μετά η Χολ πήγε να εργαστεί στη Γαλλία ως οδηγός ασθενοφόρου, αλλά αναγκάστηκε να φύγει μόλις η Γαλλία παραδόθηκε στη Γερμανία. Κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου στην αμερικανική πρεσβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, της ζητήθηκε να παράσχει πληροφορίες από το διάστημα που βρισκόταν εκεί. Σύντομα, την στρατολόγησε και αυτήν η Βέρα Άτκινς και την έστειλαν στη Λυών με το πρόσχημα ότι ήταν ανταποκρίτρια της New York Post.

Βοηθούσε στη μυστική εξαγωγή πληροφοριών και αιχμαλώτων και στη λαθραία εισαγωγή πρακτόρων και προμηθειών.

Επέστρεψε στη Βρετανία, εντάχθηκε στην μυστική υπηρεσία και την έστειλαν πίσω στη Γαλλία, αυτή τη φορά μεταμφιεσμένη σε γριά χωρική με γκρίζα μαλλιά. Εκεί λειτουργούσε σαν ασυρματιστής, παρακολουθώντας τις γερμανικές πληροφορίες και οργάνωνε τις ρίψεις προμηθειών.