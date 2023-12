Πεκίνο: Ατύχημα στο μετρό, 102 τραυματίες

Ατύχημα σημειώθηκε στο μετρό στο Πεκίνο με αποτέλεσμα 102 άτομα να τραυματιστούν.

Το ατύχημα στο μετρό έγινε σε ώρα αιχμής. Από τη σύγκρουση 102 επιβάτες έπαθαν κατάγματα. Τα δύο τελευταία βαγόνια του μετρό αποσπάστηκαν από το υπόλοιπο τρένο σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα. Η εταιρεία του μετρό ανακοίνωσε το περιστατικό στα social media, δηλώνοντας ότι πυροσβέστες και ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο στη γραμμή Changping.

