Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, η Disneyland στο Anaheim της Καλιφόρνια και η Disney World στο Ορλάντο της Φλόριντα συμπεριέλαβαν μαύρους υπαλλήλους για τον ρόλο του Άγιου Βασίλη.

«Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο μαγική ήταν αυτή η στιγμή. Ευχαριστώ @disneyparks», έγραψε η Rozy, μια χρήστης του TikTok, που δημοσίευσε βίντεο από την γιορτινή παρέλαση με πρωταγωνιστή μαύρο Άγιο Βασίλη.

Εκπρόσωπος της Disney είπε στο CNN ότι ο Άγιος Βασίλης εκπροσωπείται με διαφορετικούς τρόπους σε όλο τον κόσμο και «σε αυτό το πλαίσιο, ο Άγιος Βασίλης θα αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία των κοινοτήτων γύρω τόσο από το Disneyland Resort όσο και το Walt Disney World Resort».

Η Disney δεν είναι η μόνη εταιρία που υιοθέτησε μια νέα προσέγγιση στην ιδέα του Άγιου Βασίλη. Την περασμένη εβδομάδα έκανε πρεμιέρα μια διαφήμιση Oreo με έναν μαύρο Άγιο Βασίλη να χαλαρώνει στην μπανιέρα.

This year, @oreo has a holiday commercial featuring a black Santa and I am all for this. pic.twitter.com/LLjqgBzYzG