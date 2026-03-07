«Σοφία από τον ουρανό»: Ευαγγελικοί πάστορες προσεύχονται για τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Ένα βίντεο στο οποίο ευαγγελικοί ηγέτες προσεύχονται γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο στενός συνεργάτης του προέδρου, Νταν Σκαβίνο.

Η εικόνα δείχνει τον 79χρονο πρόεδρο καθισμένο στο γραφείο του, ενώ πάστορες στέκονται γύρω του με απλωμένα τα χέρια, προσευχόμενοι για «σοφία», «προστασία» και «δύναμη».

Το βίντεο αναρτήθηκε ενώ κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την Ουάσιγκτον και το Ισραήλ να έχουν πραγματοποιήσει κοινά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων.

Happening Now in the Oval Office at the @WhiteHouse.



God Bless the USA!



🙏❤️🇺🇸🦅 pic.twitter.com/Ebi7DnAnhK — Dan Scavino (@Scavino47) March 5, 2026

Ο επικεφαλής πάστορας Τομ Μάλινς ακούγεται να λέει: «Προσευχόμαστε να πλημμυρίσουν η καρδιά και το μυαλό του με σοφία από τον ουρανό και ο Κύριος να τον καθοδηγήσει σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζουμε σήμερα».

Στη συνέχεια προσθέτει: «Προσευχόμαστε επίσης για τη χάρη και την προστασία των στρατιωτών μας και όλων των ανδρών και γυναικών που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις. Και προσευχόμαστε να συνεχίσεις να δίνεις στον πρόεδρό μας τη δύναμη που χρειάζεται για να ηγηθεί του μεγάλου μας έθνους».

Η δημοσίευση έρχεται σε μια περίοδο που η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί να προβάλλει εικόνα αποφασιστικής ηγεσίας απέναντι στο Ιράν, το οποίο έχει απαντήσει με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο αυτό, η ανάρτηση του βίντεο λειτουργεί και ως μήνυμα προς τη θρησκευτική δεξιά στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια πολιτική βάση που αποτελεί εδώ και χρόνια σημαντικό στήριγμα για τον Τραμπ.