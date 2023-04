Παρίσι: Διαδηλωτές κατά του συνταξιοδοτικού εισέβαλαν σε κτίριο του χρηματιστηρίου

Στα γραφεία ενός διαχειριστή του χρηματιστηρίου εισέβαλαν εκατοντάδες διαδηλωτές στο Παρίσι σήμερα, την ώρα που οι διαμαρτυρίες κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης συνεχίζονται.

Με κεντρικό σύνθημα «είμαστε εδώ, είμαστε εδώ, ακόμα και αν ο Μακρόν δεν το θέλει είμαστε εδώ», τουλάχιστον 300 διαδηλωτές εισέβαλαν στην Euronext με σημαίες και φωτοβολίδες για να διαδηλώσουν για το συνταξιοδοτικό.

Το εν λόγω σύνθημα έχει γίνει δημοφιλές τις τελευταίες εβδομάδες στη Γαλλία, μετά την απόφαση του Μακρόν να αυξήσει το όριο συνταξιοδότησης στη χώρα κατά δύο έτη. Οι απεργίες ξεκίνησαν τον Ιανουάριο, καλώντας τον Μακρόν να παραιτηθεί.

Σε άλλο σημείο της γαλλικής πρωτεύουσας, ξύλινες παλέτες πυρπολήθηκαν καθώς οι απεργοί σιδηροδρομικοί πραγματοποίησαν ειρηνική διαδήλωση στον σιδηροδρομικό σταθμό Gare de Lyon, στο πλαίσιο της «ημέρας έκφρασης της οργής των σιδηροδρομικών».

