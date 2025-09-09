ΔΙΕΘΝΗ
Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός του Νεπάλ μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις με τους 19 νεκρούς

Η βία κορυφώθηκε όταν ομάδα διαδηλωτών παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο γύρω από το κοινοβούλιο και σκαρφάλωσε στον τοίχο του κτιρίου

Φωτ.: EPA
Σε βαθιά πολιτική κρίση βυθίζεται το Νεπάλ μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Όλι, στη σκιά των σφοδρών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλόνισαν την πρωτεύουσα Κατμαντού. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ κατά χιλιάδων διαδηλωτών που αντιδρούσαν στην απαγόρευση των social media.

Η βία κορυφώθηκε όταν ομάδα διαδηλωτών παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο γύρω από το κοινοβούλιο και σκαρφάλωσε στον τοίχο του κτιρίου. Ακολούθησαν συγκρούσεις με δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες και αντλίες νερού, ενώ το κύμα οργής επεκτάθηκε: κυβερνητικά κτίρια, γραφεία κομμάτων, αστυνομικά τμήματα αλλά και οι οικίες κορυφαίων πολιτικών παραδόθηκαν στις φλόγες. Το σπίτι του ίδιου του Όλι, όπως και δύο πρώην πρωθυπουργών, πυρπολήθηκαν, ενώ υπουργοί φυγαδεύτηκαν με ελικόπτερα.

Φωτ.: EPA

Η απαγόρευση των πλατφορμών — από Facebook και Instagram μέχρι YouTube και WhatsApp — ήταν η σπίθα που άναψε τη φωτιά. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι στόχος της ήταν να περιορίσει τη ρητορική μίσους και τις διαδικτυακές απάτες, όμως οι πολίτες μιλούν για χτύπημα στην ελευθερία του λόγου. Παρά τους περιορισμούς, πολλοί χρησιμοποιούν VPN για να παρακάμψουν το μπλόκο, ενώ βίντεο στο TikTok που αποκαλύπτουν την πολυτελή ζωή της πολιτικής ελίτ έχουν ενισχύσει την κοινωνική οργή.

Φωτ.: EPA

Με την πρωτεύουσα να παραμένει σε καθεστώς απαγόρευσης κυκλοφορίας και τον στρατό να περιπολεί στους δρόμους, το Νεπάλ βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά. Η παραίτηση του πρωθυπουργού δεν φαίνεται να αρκεί για να εκτονώσει την κρίση, καθώς η κοινωνία ζητά βαθιές αλλαγές σε ένα σύστημα που κατηγορείται για διαφθορά, ανισότητες και φίμωση των νέων.

