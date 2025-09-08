ΔΙΕΘΝΗ
Εξέγερση στο Νεπάλ για το μπλόκο στα social media – 16 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η βία ξέσπασε όταν διαδηλωτές παραβίασαν την απαγορευμένη ζώνη γύρω από το κοινοβούλιο και σκαρφάλωσαν στον τοίχο του κτιρίου

Φωτ: EPA
Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν στο Νεπάλ, έπειτα από συγκρούσεις διαδηλωτών με τις δυνάμεις ασφαλείας στην πρωτεύουσα Κατμαντού,  που ξέσπασαν λόγω της απόφασης της της κυβέρνησης να απαγορεύσει τη χρήση πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το X και το YouTube.

Χιλιάδες νέοι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας, κρατώντας σημαίες, τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο και φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Όλι. Πολλοί κρατούσαν πλακάτ με φράσεις όπως «φτάνει πια» και «τέλος στη διαφθορά».

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ομάδα διαδηλωτών παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο γύρω από το κοινοβούλιο και σκαρφάλωσε στον τοίχο. Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα, αντλίες νερού και πλαστικές σφαίρες. «Η χρήση βίας ήταν αναπόφευκτη όταν οι διαδηλωτές μπήκαν σε απαγορευμένη ζώνη», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Σέκαρ Κανάλ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Φωτ: EPA

Λίγο αργότερα επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας στις γύρω περιοχές. Ο στρατός έστειλε μικρή δύναμη στους δρόμους για να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Ρατζαράμ Μπασνέτ.

Φωτ: EPA

Νεπάλ: Τι αναφέρει η κυβέρνηση για την απαγόρευση των social media

Η απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ την περασμένη εβδομάδα, όταν 26 πλατφόρμες αποκλείστηκαν επειδή δεν είχαν καταθέσει αίτηση εγγραφής στο υπουργείο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας Πληροφορικής. Από την Παρασκευή, οι χρήστες αναφέρουν σοβαρά προβλήματα πρόσβασης, με αρκετούς να καταφεύγουν σε VPN. Μέχρι στιγμής δύο πλατφόρμες έχουν επιστρέψει σε λειτουργία αφού συμμορφώθηκαν με τις απαιτήσεις.

Φωτ: EPA

Η απαγόρευση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς τα κοινωνικά δίκτυα στο Νεπάλ χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια πολίτες όχι μόνο για ενημέρωση και ψυχαγωγία, αλλά και ως βασικό εργαλείο εμπορικών δραστηριοτήτων.

Φωτ: EPA
Φωτ: EPA

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η βία ξέσπασε όταν διαδηλωτές παραβίασαν την απαγορευμένη ζώνη γύρω από το κοινοβούλιο και σκαρφάλωσαν στον τοίχο του κτιρίου. Μετά τα επεισόδια, επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας σε κεντρικές συνοικίες της Κατμαντού. Ο στρατός ανέπτυξε μικρές δυνάμεις στους δρόμους για την τήρησή της.

Η κυβέρνηση υπεραμύνεται της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για απαγόρευση της ελευθερίας του λόγου αλλά για «δημιουργία πλαισίου που προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης» και περιορίζει την παραπληροφόρηση, τη ρητορική μίσους και την απάτη στο διαδίκτυο. Ο υπουργός Επικοινωνίας Πρίθβι Σούμπα δήλωσε στο BBC ότι «η αστυνομία αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει βία» για να αποκαταστήσει την τάξη.

Παρά το μπλοκάρισμα, πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν VPN για να παρακάμψουν τους περιορισμούς. Μέχρι στιγμής δύο πλατφόρμες έχουν επανενεργοποιηθεί, αφού συμμορφώθηκαν με τους όρους αδειοδότησης. Ωστόσο, άλλες όπως το TikTok παραμένουν διαθέσιμες και έχουν πλημμυρίσει με βίντεο που καταγγέλλουν την πολυτελή ζωή των απογόνων της νεπαλέζικης πολιτικής ελίτ, τροφοδοτώντας περαιτέρω την κοινωνική οργή.

Με πληροφορίες από BBC

