Παπούα Νέα Γουινέα: Κατέρρευσε γέφυρα που χρησιμοποιούνταν στη μεταφορά βοήθειας στο σημείο της κατολίσθησης

Λίγες ημέρες μετά την κατολίσθηση στην Παπούα Νέα Γουινέα, στην οποία υπολογίζεται πως πάνω από 2.000 άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί, κατέρρευσε γέφυρα που βοηθούσε στις έρευνες στο σημείο του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατέρρευσε γέφυρα που βρισκόταν στην κύρια διαδρομή για τη μεταφορά βοήθειας και εξοπλισμού στο σημείο της κατολίσθησης στην Παπούα Νέα Γουινέα. Ο ΟΗΕ από τη μεριά του, κάνει λόγο για ασταθή κατάσταση του εδάφους στις περιοχές όπου επιχειρούν συνεργεία διάσωσης.

Υπενθυμίζεται πως εξαρχής είχε σημειωθεί πως το έδαφος είναι ένας από τους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο να μη βρεθούν επιζώντες. «Αυτό που συνέβη είναι ότι η κατάρρευση της γέφυρας έχει αποκόψει τον κύριο αυτοκινητόδρομο, που οδηγεί στην επαρχία Ένγκα», ανέφερε ο περιφερειακός εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης ΔΟΜ, Ιτάγι Βιρίρι,, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη μέσω βιντεοκλήσης από την Μπανγκόκ.

Συμπλήρωσε παράλληλα, πως η κατάρρευση της γέφυρας έχει ως αποτέλεσμα ο βαρύς εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τις προσπάθειες διάσωσης ανθρώπων να μεταφέρεται μέσω μιας μακρύτερης, εναλλακτικής διαδρομής. «Οι συνθήκες είναι πολύ, πολύ δύσκολες. Σε ορισμένα σημεία το έδαφος εξακολουθεί να μετακινείται», κατέληξε, προσθέτοντας πως εξακολουθεί να βρέχει στην περιοχή του δυστυχήματος.

Papua New Guinea tells UN over 2,000 people are estimated to be buried under rubble after devastating landslide. Australia responds by sending rescue and recovery equipment pic.twitter.com/aaNQxvcW2O