Πάπας Φραγκίσκος: Προτείνει να είναι δωρεάν η είσοδος στην Παναγία των Παρισίων

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο πάπας Φραγκίσκος, με αφορμή τη σημερινή ημέρα γιορτής για τη Γαλλία, λόγω της επαναλειτουργίας της Παναγίας των Παρισίων.

Νωρίτερα το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκαν σε μία λαμπρή και εντυπωσιακή τελετή, τα θυρανοίξια του διάσημου καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων, σχεδόν πέντε χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά του 2019. Ο πάπας Φραγκίσκος δεν έδωσε το παρών στην τελετή, ωστόσο έστειλε το δικό του μήνυμα στον αρχιεπίσκοπο του Παρισιού Λοράν Ουλρίκ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ποντίφικας προέτρεψε να είναι «γενναιόδωρη και δωρεάν η υποδοχή του τεράστιου πλήθους» επισκεπτών που αναμένονται στη Νοτρ Νταμ. Σημειώνεται πως ο διάσημος καθεδρικός ναός δεχόταν και ετοιμάζεται να δεχτεί εκατομμύρια επισκέπτες, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία του παγκόσμιου πολιτισμού.

