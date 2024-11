Πάπας Φραγκίσκος: Θα επισκεφθεί την Κορσική αλλά δεν θα παραστεί στην επαναλειτουργία της Παναγίας των Παρισίων

Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου το Βατικανό ανακοίνωσε και επίσημα την «ιστορική επίσκεψη» που θα πραγματοποιήσει ο Πάπας Φραγκίσκος στην Κορσική στις 15 Δεκεμβρίου. Όμως, μετά την σχετική ανακοίνωση, δημοσιεύματα στον γαλλικό Τύπο αναρωτιούνται γιατί ο ποντίφικας επέλεξε να επισκεφθεί το νησί της Μεσογείου ενώ απέρριψε την πρόσκληση από την κυβέρνηση Μακρόν για να δώσει το παρών στην επαναλειτουργία της Παναγίας των Παρισίων.

Τον Απρίλιο του 2019 μια μεγάλη πυρκαγιά είχε καταστρέψει τον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων. Πέντε χρόνια μετά η Νοτρ Νταμ θα ανοίξει ξανά τις πύλες της για το κοινό το Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου ενώ την Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου θα τελεστεί η πρώτη λειτουργία. Η κυβέρνηση Μακρόν προσκάλεσε πριν ένα έτος τον Πάπα Φραγκίσκο να δώσει το παρών στην επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού, ο οποίος αποτελεί σύμβολο για την Πόλη του Φωτός αλλά εκείνος δεν ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση.

Ο 87χρονος ποντίφικας όταν ρωτήθηκε τον Σεπτέμβριο αν θα παραστεί στην επαναλειτουργία της Νοτρ Νταμ απάντησε κατηγορηματικά όχι. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Figaro στις 14 Σεπτεμβρίου όταν ο Πάπας επέστρεφε από την περιοδεία του σε χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας στη Ρώμη μέσα στο αεροσκάφος που τον μετέφερε στην ιταλική πρωτεύουσα ο ποντίφικας ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν θα δώσει το παρών στην επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων τον Δεκέμβριο. «Δεν θα πάω στο Παρίσι», επανέλαβε δύο φορές κατηγορηματικά ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις για τους λόγους της απόφασής του.

Η άρνησή του έχει προκαλέσει έκπληξη στη Γαλλία ενώ δημοσιεύματα στον γαλλικό Τύπο υποστηρίζουν ότι ο ποντίφικας επέλεξε την Κορσική λόγω των παραδοσιακών δεσμών που συνδέουν το γαλλικό νησί της Μεσογείου με την καθολική εκκλησία. Παράλληλα, αρκετοί επίσκοποι στη Γαλλία προσπάθησαν να εξηγήσουν την επιλογή του Πάπα τονίζοντας την προτεραιότητα που δίνει στην περιφέρεια αλλά και στα εμπόδια που προκύπτουν από την ατζέντα των προγραμματισμένων υποχρεώσεών του.

«Η πρωταγωνίστρια της επαναλειτουργίας της Νοτρ Νταμ του Παρισιού θα είναι η Νοτρ Νταμ του Παρισιού και ο Φραγκίσκος δεν θα επιθυμούσε να αποσπάσει τα βλέμματα προς αυτόν με αυτή την ευκαιρία», δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) ο Ερίκ ντε Μουλέν Μποφόρ, αρχιεπίσκοπος της Ρενς και επικεφαλής της Συνόδου των Γάλλων Επισκόπων.

Ο Πάπας Φραγκίσκος θα επισκεφθεί το Ατζάτσιο της Κορσικής προσκεκλημένος του ισπανικής καταγωγής 56χρονου τοπικού επισκόπου Φρανσουά- Ξαβιέ Μπουστίγιο, το οποίο έχρισε καρδινάλιο ο ποντίφικας το 2023. Ο Μπουστίγιο είναι πολύ λαοφιλής στην Κορσική ενώ ο ίδιος με δήλωσή του στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV μίλησε για την επίσκεψη του ποντίφικα στην Κορσική και για την επιλογή του να μην παραστεί στην επαναλειτουργία της Παναγίας των Παρισίων.

Είναι η πρώτη φορά που ένας Πάπας επισκέπτεται την Κορσική - Τα σημεία τριβής του Βατικανού με την κυβέρνηση Μακρόν

«Σας διαβεβαιώνω πως εγώ δεν ξεκίνησα μια επιχείρηση γοητείας (του Πάπα)», δήλωσε αστιευόμενος ο επίσκοπος και πρόσθεσε: «Απλώς μπόρεσα να συζητήσω μαζί του όσα βιώνω στην επισκοπή μου. Τις συναντήσεις μου με τους Κορσικανούς, σε όλους τους τομείς, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό. Του είπα επίσης ότι ζούμε μια ισχυρή πνευματικότητα, η παράδοσή μας είναι πολύ αφοσιωμένη στη χριστιανική πίστη και στον Πάπα άρεσε αυτή η πλευρά. Θεωρώ πως έλαβε υπόψη του τη γεωγραφική και την πολιτιστική εγγύτητα».

Ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας έχει μέχρι σήμερα επισκεφθεί τη Γαλλία δύο φορές από την έναρξη της θητείας του. Το 2014 ο Πάπας επισκέφθηκε το Στρασβούργο και το 2023 τη Μασσαλία όμως αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας Πάπας θα επισκεφθεί την Κορσική. Τον Σεπτέμβριο του 2023 όταν ο Πάπας βρέθηκε στην Μασσαλία μίλησε για τους πρόσφυγες και ζήτησε την υποδοχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού προσφύγων στην Ευρώπη ενώπιον του Γάλλου προέδρου ενώ η κυβέρνηση Μακρόν υποστηρίζει μια πολιτική σταθερότητας και ελέγχου των μεταναστευτικών ροών.

Επίσης, δύο θέματα με τα οποία γαλλική κυβέρνηση και καθολική εκκλησία έχουν συγκρουόμενες απόψεις είναι αυτά της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας (ευθανασίας) και της άμβλωσης. Το νομοσχέδιο για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία για τα άτομα που βρίσκονται στο τέλος της ζωής τους αναμένεται να συζητηθεί στο γαλλικό κοινοβούλιο τον Ιανουάριο του 2025. Στη Γαλλία το δικαίωμα στην άμβλωση είναι κατοχυρωμένο, ήδη, από το σύνταγμα του 1958. Τον περασμένο Μάρτιο το σχετικό άρθρο τροποποιήθηκε ώστε να απαγορεύεται οποιαδήποτε αμφισβήτηση αυτής της ελευθερίας από το νόμο.

Σύμφωνα με το περιβάλλον του Εμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος θα μεταβεί στην Κορσική για να συναντηθεί με τον Πάπα Φραγκίσκο στις 15 Δεκεμβρίου γύρω στις 17.30 το απόγευμα (τοπική ώρα) στο αεροδρόμιο του Αζάτσιο πριν ο ποντίφικας αναχωρήσει για τη Ρώμη. Στη γενέτειρα του Ναπολέοντα Βοναπάρτη ο Πάπας Φραγκίσκος θα παραστεί το πρωί της 15ης Δεκεμβρίου στο κλείσιμο της διήμερης συνόδου (14 και 15 Δεκεμβρίου) με θέμα τη «λαϊκή πίστη στη Μεσόγειο» ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας θα τελέσει λειτουργία στην κεντρική πλατεία «Place d'Austerlitz» του Αζάτσιο.

Η ιστορική επίσκεψη του ποντίφικα στην Κορσική θα κλείσει με τη συνάντησή του με τον Εμανουέλ Μακρόν στο αεροδρόμιο του νησιού. Στο γαλλικό νησί της Μεσογείου πάνω από το 80% των 340.000 κατοίκων είναι καθολικοί και ο καθεδρικός ναός του Αζάτσιο είναι γνωστός ως «Καθεδρικός ναός της Κοιμήσεως της θεοτόκου» (Cathedral of Our Lady of the Assumption of Ajaccio).

