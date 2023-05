«Πάντα ήθελα να μου πετούν μαχαίρια»- 99χρονη έζησε το όνειρό της σε τσίρκο

Έζησε το όνειρό της ζωής της σε ηλικία 99 ετών. Της πέταξαν μαχαίρια κατά τη διάρκεια ζωντανής παράστασης σε τσίρκο.

Ο λόγος για την Άνι Ντούπλοκ, από το Σάνφορντ του Λέστερσιρ, η οποία ανέβηκε στη σκηνή ενός κατάμεστου τσίρκου στο Κόνβεντρι της Αγγλίας, αψηφώντας τον κίνδυνο των μαχαιριών. Μάλιστα, οι θεατές της παράστασης την επευφημούσαν για το θάρρος της.

Η Άνι Ντούπλοκ εργαζόταν σε τσίρκο πριν από περίπου 30 χρόνια και θέλησε να συμμετάσχει στο μεγάλο φινάλε της παράστασης του τσίρκου «Zippo Circus». Αμέσως μετά, δήλωσε ότι «απόλαυσε πραγματικά» την εμπειρία.

Για την ακρίβεια, η Άνι Ντούπλοκ με τη μαγκούρα της, πήρε θέση μπροστά από μια σανίδα. Στη συνέχεια, εκσφενδονίστηκαν κοφτερά μαχαίρια προς την πλευρά της, από έναν επαγγελματία του είδους.

Μάλιστα, η 99χρονη είχε πείσει την κόρη της να ζητήσει από τον πρώην εργοδότη της, δηλαδή τον ιδρυτή του τσίρκου, τον Μάρτιν Μπάρτον, να την αφήσει να συμμετάσχει.

Από την πλευρά του ο Μάρτον Μπάρτον δήλωσε πως «Η Άνι δούλευε για μένα πριν από 30 χρόνια, κολλώντας αφίσες» και συμπλήρωσε πως «Ήταν 70 ετών τότε και φέτος τον Αύγουστο θα γίνει 100 ετών».

Πρόσθεσε επίσης απευθυνόμενος στους θεατές πως η πρώην υπάλληλός του είχε παρακολουθήσει την παράσταση το προηγούμενο βράδυ και ζήτησε να συμμετάσχει στο εν λόγω νευραλγικό θέαμα λίγο πριν τα 100ά γενέθλιά της.

Η Άνι Ντούπλοκ μετά το πέρας της παράστασης είπε «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Πάντα ήθελα να μου πετάνε μαχαίρια!», ενώ στο τέλος ανέφερε πως «Είμαι έτοιμη για την επόμενη φορά».

