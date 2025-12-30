Πάνω από 20 χώρες καταδικάζουν την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ

Κύμα αντιδράσεων προκάλεσε η ανακοίνωση του Ισραήλ ότι αναγνωρίζει τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο κράτος, με περισσότερες από 20 χώρες, κυρίως από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, καθώς και τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας, να απορρίπτουν δημόσια την κίνηση.

Σε κοινή τους δήλωση, οι χώρες αυτές προειδοποιούν ότι πρόκειται για «πρωτοφανές μέτρο» με δυνητικά σοβαρές συνέπειες για την ειρήνη και την ασφάλεια στο Κέρας της Αφρικής και στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και ευρύτερα. Στο ίδιο κείμενο υπογραμμίζεται επίσης ότι δεν αποδέχονται «οποιαδήποτε πιθανή σύνδεση» της αναγνώρισης με σενάρια που σχετίζονται με εξαναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τα εδάφη τους. Ξεχωριστή ανακοίνωση με αρνητική στάση εξέδωσε και η Συρία.

Η Σομαλιλάνδη, μια άνυδρη περιοχή στον Κόλπο του Άντεν απέναντι από την Υεμένη, είχε αποσχιστεί μονομερώς από τη Σομαλία το 1991, την περίοδο που η χώρα βυθιζόταν σε εμφύλιες συγκρούσεις. Παρότι διαθέτει δική της κυβέρνηση και νόμισμα, μέχρι σήμερα δεν είχε λάβει διεθνή αναγνώριση.

Η κυβέρνηση της Σομαλίας αντέδρασε άμεσα, κάνοντας λόγο για παράνομη ενέργεια και επαναλαμβάνοντας ότι η Σομαλιλάνδη αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της κυρίαρχης επικράτειάς της. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και περιφερειακοί αφρικανικοί οργανισμοί. Ο πρόεδρος της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης προειδοποίησε ότι κάθε κίνηση που υπονομεύει την κυριαρχία της Σομαλίας μπορεί να αποσταθεροποιήσει την ήπειρο. Η IGAD, ο διακυβερνητικός οργανισμός της Ανατολικής Αφρικής, σημείωσε ότι η κυριαρχία της Σομαλίας προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο και ότι μονομερείς αναγνωρίσεις αντίκεινται στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και στις συμφωνίες που διέπουν τον οργανισμό και την Αφρικανική Ένωση.

I announced today the official recognition of the Republic of Somaliland as an independent and sovereign state.



Together with Foreign Minister Sa'ar and the President of the Republic of Somaliland, we signed a joint and mutual declaration.



This declaration is in the spirit of… pic.twitter.com/WlZuN1HB5z — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 26, 2025

Οι ΗΠΑ στο πλευρό της Σομαλίας

Από την πλευρά των ΗΠΑ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να αναγνωρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας, στην οποία περιλαμβάνεται και η Σομαλιλάνδη.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την αναγνώριση την Παρασκευή, χωρίς να έχει γίνει σαφές ποιο ήταν το άμεσο σκεπτικό της κίνησης ή αν επεδίωκε κάποιο αντάλλαγμα. Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι υπογράφηκε κοινή δήλωση από τον ίδιο, τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ και τον πρόεδρο της Σομαλιλάνδης Αμπντιραχμάν Μοχάμεντ Αμπντουλάχι, στο «πνεύμα» των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Στο παρασκήνιο, αναζωπυρώθηκαν και αναφορές που είχαν δει το φως νωρίτερα μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με τις οποίες είχαν γίνει διερευνητικές επαφές προς τη Σομαλιλάνδη για ενδεχόμενη υποδοχή Παλαιστινίων από τη Γάζα, στο πλαίσιο σχεδίου μετεγκατάστασης που είχε συζητηθεί τότε στις ΗΠΑ. Η αμερικανική πλευρά έχει έκτοτε εγκαταλείψει εκείνο το σχέδιο.

Με πληροφορίες από Associated Press

