Πάνω από 10.000 άτομα στο Pride της Βουδαπέστης- Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες

Χιλιάδες Ούγγροι αψήφησαν τη ζέστη και συμμετείχαν στο Pride της Βουδαπέστης, διαμαρτυρόμενοι για την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν απέναντι στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+.

Η ουγγρική κυβέρνηση προωθεί μια συντηρητική-χριστιανική ατζέντα και το 2021 απαγόρευσε τη δημόσια «επίδειξη και διαφήμιση της ομοφυλοφιλίας» σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το γεγονός επικρίθηκε δριμύτατα από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το σημερινό Pride ήταν η απάντηση.

Proud to march in solidarity with the LGBT+ community at the forefront of the struggle against Europe's reactionaries.#BudapestPride pic.twitter.com/XP0G5DlZjO — Fraser Raeburn (@FraserRaeburn) July 15, 2023

«Βασικό μας μέλημα αυτή τη στιγμή είναι να διατηρήσουμε ενωμένη την κοινότητα και να παρέχουμε έναν χώρο όπου όλοι θα μπορούν να ζουν όπως είναι και να βρίσκονται ανάμεσα σε ανθρώπους που τους υποστηρίζουν, ανεξάρτητα από την πολιτική κατάσταση την οποία βιώνουμε όλοι», είπε ένας εκπρόσωπος τoυ Pride ο Μάτε Χιντβέγκι. «Μετά την ψήφιση του νόμου, ο αριθμός των συμμετεχόντων στο Pride σχεδόν διπλασιάστηκε», επισήμανε.

Οι συμμετέχοντες κρατούσαν σημαίες στα χρώματα του ουράνιου τόξου, χόρευαν και τραγουδούσαν καθώς διέσχιζαν το κέντρο της ουγγρικής πρωτεύουσας. Ούτε οι διοργανωτές, ούτε η κυβέρνηση ανακοίνωσαν κάποιον αριθμό, όμως όσοι βρέθηκαν εκεί υπολογίζουν ότι ήταν περίπου 10.000 άτομα.

Τηλεοπτικές διαφημίσεις για το pride επιτρεπόταν να προβάλλονται μόνο αργά τη νύχτα αλλά τα περισσότερα κανάλια δεν πήραν το ρίσκο να τις παίξουν, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό siteTelex.hu.

Thousands join Budapest Pride in protest at state's anti-LGBT moves https://t.co/4zWlbcngpg pic.twitter.com/VDXqISBSuf — Sniff Out Stocks (@SniffOutStocks) July 15, 2023

Την Παρασκευή οι πρεσβείες των ΗΠΑ, της Γερμανίας και άλλων 36 χωρών προέτρεψαν την Ουγγαρία να προστατεύσει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και να καταργήσει τους νόμους με τους οποίους επιτρέπονται οι διακρίσεις σε βάρος τους. Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ Ντέιβιντ Πρέσμαν και πολλοί άλλοι διπλωμάτες συμμετείχαν σήμερα στην παρέλαση.

Solidarity with our Hungarian cousins at #BudapestPride today, as they march for the freedom to love, in a country governed by right-wing haters.



We cannot be with you today, so here’s a photo of us at Budapest Pride back in 2021 ❤️#acsaladazcsalad🏳️‍🌈 pic.twitter.com/lp3K1CusCk — Keith Bishop 🔻 (@YouthWorkerBish) July 15, 2023