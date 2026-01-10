ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ουκρανία: Χωρίς νερό και ρεύμα το Κίεβο μετά τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις

Τα συστήματα θέρμανσης βρίσκονται εκτός λειτουργίας, την ίδια ώρα που το ψύχος πλήττει την χώρα

The LiFO team
The LiFO team
ΚΙΕΒΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΡΩΣΙΑ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑ ΝΕΡΟ Facebook Twitter
Φωτ. EPA
0

Το δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού στο Κίεβο υπέστη σοβαρές ζημιές από τις χειμερινές πολεμικές επιχειρήσεις των Ρώσων, συμπεριλαμβανομένου ενός βομβαρδισμού που έγινε πριν από δύο νύχτες.

Το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ουκρανικής πρωτεύουσας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας για επισκευές και μετά από εντολές του κρατικού διαχειριστή του δικτύου, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της πόλης κι ενώ οι καιρικές συνθήκες ψύχους επιδεινώνονται.

Χωρίς νερό και θέρμανση το Κίεβο

Οι υποδομές διανομής ύδατος και τα συστήματα θέρμανσης, όπως και τα ηλεκτροκίνητα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν επίσης σταματήσει να λειτουργούν, εξαιτίας της διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με μία ανάρτηση στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση των τοπικών αρχών, η διαδικασία επισκευών βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί για πόσο χρονικό διάστημα τα συστήματα θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας.

Ποσοστό 50% των συγκροτημάτων κατοικιών στο Κίεβο δεν είχαν θέρμανση χθες, μετά από την τελευταία επίθεση των Ρώσων, με τις θερμοκρασίες να έχουν πέσει κάτω από τους -10 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ρωσία εκτόξευσε τον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik εναντίον της Ουκρανίας

Διεθνή / Η Ρωσία εκτόξευσε τον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik εναντίον της Ουκρανίας

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι το πλήγμα είχε στόχο κρίσιμες υποδομές στην Ουκρανία και ότι χρησιμοποιήθηκαν επίσης drones καθώς και όπλα υψηλής ακρίβειας μεγάλου βεληνεκούς, εκτοξευόμενα από ξηρά και θάλασσα
THE LIFO TEAM
ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΗΠΑ ΡΩΣΙΑ

Διεθνή / Ζελένσκι: Δεν υπάρχει σαφής δέσμευση των συμμάχων για την ασφάλεια της Ουκρανίας

Η τοποθέτησή του ήρθε μία μέρα μετά την ανακοίνωση Λονδίνου και Παρισιού ότι υπέγραψαν «δήλωση πρόθεσης» για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, εφόσον υπάρξει συμφωνία ειρήνης με τη Ρωσία
THE LIFO TEAM
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ

Διεθνή / Βρετανία και Γαλλία έτοιμες να αναπτύξουν στρατεύματα στην Ουκρανία μετά από ειρηνευτική συμφωνία

«Μετά την κατάπαυση του πυρός, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα δημιουργήσουν στρατιωτικούς κόμβους σε όλη την Ουκρανία», δήλωσε ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ιράν: Τα νοσοκομεία έχουν κατακλυστεί από τραυματίες - Γιατροί μιλούν για «ασφυξία»

Διεθνή / Ιράν: Τα νοσοκομεία έχουν κατακλυστεί από τραυματίες - Γιατροί μιλούν για «ασφυξία»

Πολλοί από τους τραυματίες φέρουν τραύματα από πυροβολισμούς, κυρίως στο κεφάλι και στα μάτια - Τουλάχιστον 50 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί και ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί
THE LIFO TEAM
Φωτιά στο Crans-Montana: Η θλίψη μετατρέπεται σε οργή και οι Ελβετοί αμφισβητούν ανοιχτά την κυβέρνηση

Διεθνή / Φωτιά στο Crans-Montana: Η θλίψη μετατρέπεται σε οργή και οι Ελβετοί αμφισβητούν ανοιχτά την κυβέρνηση

Η τραγωδία στο Crans-Montana αποκάλυψε σοβαρές αδυναμίες - Οι πολίτες διερωτώνται πώς απέτυχε ένα σύστημα που θεωρούνταν σχεδόν άψογο και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν για να μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο
THE LIFO TEAM
Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ πρέπει έχουν τη Γροιλανδία για να αποτρέψουν τη Ρωσία και την Κίνα από το να την πάρουν

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ πρέπει έχουν τη Γροιλανδία για να αποτρέψουν τη Ρωσία και την Κίνα από το να την πάρουν

«Δεν θέλουμε να γίνουμε Αμερικανοί, δεν θέλουμε να γίνουμε Δανοί, θέλουμε να είμαστε Γροιλανδοί» διαμηνύουν οι ηγέτες των πολιτικών κομμάτων της χώρας
THE LIFO TEAM
 
 