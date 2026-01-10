Πόσο κοντά έχουν φτάσει τα μέλη του ΝΑΤΟ σε μία μεταξύ τους σύγκρουση;

Η κυβέρνηση Τραμπ απείλησε για άλλη μια φορά να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, είτε με την απόκτησή της είτε με τη χρήση στρατιωτικής δύναμης για να «αποτρέψει τους αντιπάλους μας στην περιοχή της Αρκτικής», όπως ανέφερε. Όμως η συγκεκριμένη πρόθεση προκαλεί σοβαρά προβλήματα στους κόλπους του ΝΑΤΟ.

Η Γροιλανδία, η οποία είναι ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας, φιλοξενεί ήδη τη διαστημική βάση Pituffik, την οποία οι ΗΠΑ λειτουργούν σε συντονισμό με τις δανικές αρχές. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Δανία είναι ιδρυτικά μέλη του ΝΑΤΟ, της ισχυρότερης στρατιωτικής συμμαχίας.

Οι ηγέτες της Ευρώπης και του Καναδά έσπευσαν να υποστηρίξουν τη Δανία και τη Γροιλανδία, δηλώνοντας ότι επεξεργάζονται ένα σχέδιο για την περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν στην υλοποίηση των απειλών τους.

Αναλυτές έχουν δηλώσει ότι οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ να καταλάβουν τη Γροιλανδία θα αποτελούσε μια άνευ προηγουμένου κίνηση στην ιστορία του ΝΑΤΟ και θα έθετε σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την επιβίωση της συμμαχίας και τα όρια του Άρθρου 5, το οποίο σχεδιάστηκε για την άμυνα έναντι εξωτερικών επιτιθέμενων.

Τι ισχύει σε περίπτωση επίθεσης ενός μέλους του ΝΑΤΟ σε άλλο;

Η συλλογική άμυνα είναι η βασική αρχή του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την οποία το άρθρο 5 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού ορίζει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός μέλους του ΝΑΤΟ θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Αυτή η απόφαση είναι δεσμευτική από το 1949, όταν ιδρύθηκε η συμμαχία, και έχει σφυρηλατήσει την αλληλεγγύη μεταξύ της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης.

Επειδή το άρθρο 5 απαιτεί ομόφωνη συμφωνία από όλα τα μέλη για να τεθεί σε ισχύ, μια σύγκρουση μεταξύ δύο μελών θα οδηγούσε σε αδιέξοδο, καθώς η συμμαχία δεν μπορεί να ψηφίσει να κηρύξει πόλεμο εναντίον του εαυτού της.

Η μόνη φορά που τέθηκε σε ισχύ το άρθρο 5 ήταν μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ.

Σε αυτό το χρονοδιάγραμμα, το Al Jazeera ανέλυσε κάποιες από τις πιο πρόσφατες περιπτώσεις όπου τα μέλη του ΝΑΤΟ αντιμετώπισαν πιθανές συγκρούσεις μεταξύ τους.

1958–1976 – Η διαμάχη μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ισλανδίας για την αλιεία

Οι «πόλεμοι του μπακαλιάρου» (1958–1976) ήταν μια σειρά από κλιμακούμενες διαμάχες μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισλανδίας για τα αλιευτικά δικαιώματα στον Βόρειο Ατλαντικό.

Αν και η σύγκρουση δεν εξελίχθηκε ποτέ σε πλήρη αντιπαράθεση, περιλάμβανε μια σειρά από ναυτικές συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόσκρουσης πλοίων και διπλωματικών τριβών μεταξύ των δύο μελών του ΝΑΤΟ.

Φοβούμενοι την απώλεια της αεροπορικής βάσης Keflavik στην Ισλανδία, η οποία ήταν απαραίτητη για την παρακολούθηση των σοβιετικών υποβρυχίων στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ πίεσαν το Ηνωμένο Βασίλειο να υποχωρήσει. Η διαμάχη έληξε το 1976 με μια σημαντική διπλωματική νίκη για την Ισλανδία, καθιερώνοντας το όριο των 200 μιλίων (322 χλμ.) που παραμένει το παγκόσμιο πρότυπο μέχρι σήμερα.

1974 – Ελλάδα και Τουρκία για την Κύπρο

Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 είναι η πιο κοντινή περίπτωση που τα μέλη του ΝΑΤΟ έφτασαν να εμπλακούν σε πλήρη πόλεμο. Η Τουρκία τότε ξεκίνησε μια στρατιωτική επέμβαση που σχεδόν προκάλεσε άμεση σύγκρουση με την Ελλάδα, δηλαδή μεταξύ δύο μελών του ΝΑΤΟ.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποτυχία του ΝΑΤΟ να συγκρατήσει την Τουρκία, η Ελλάδα αποχώρησε από το στρατιωτικό σκέλος της συμμαχίας από το 1974 έως το 1980.

Δεδομένου ότι αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, και τα δύο μέλη ήταν απαραίτητα για το συλλογικό μέτωπο του ΝΑΤΟ κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Παρά τις στρατιωτικές ενέργειες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η συμμαχία κατάφερε να αποτρέψει έναν άμεσο πόλεμο.

1995 – Διαμάχη μεταξύ Καναδά και Ισπανίας για την αλιεία

Το 1995, ο Καναδάς και η Ισπανία έφτασαν κοντά σε ναυτική σύγκρουση κατά τη διάρκεια του «πολέμου του καλκάνιου». Ο Καναδάς είχε επιβάλει περιορισμούς για την προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός είδους ψαριού που ονομάζεται καλκάνι, με αποτέλεσμα να κατηγορηθούν τα σκάφη της ΕΕ για υπεραλίευση ακριβώς έξω από την αποκλειστική οικονομική ζώνη του Καναδά.

Οι εντάσεις κλιμακώθηκαν όταν σκάφη της καναδικής ακτοφυλακής έριξαν προειδοποιητικές βολές πάνω από ένα ισπανικό αλιευτικό σκάφος και συνέλαβαν το πλήρωμά του. Η Ευρώπη απείλησε με κυρώσεις, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο τις απέρριψε. Σε απάντηση, η Ισπανία ανέπτυξε ναυτικές περιπολίες και ο Καναδάς εξουσιοδότησε το ναυτικό του να πυροβολεί τα σκάφη που παραβίαζαν τα όρια, φέρνοντας τα μέλη του ΝΑΤΟ επικίνδυνα κοντά σε σύγκρουση.

Η κρίση έληξε μετά από διαμεσολάβηση της ΕΕ, με αποτέλεσμα ο Καναδάς να αποσύρει τα μέτρα επιβολής του και να θεσπιστεί ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο.

Το ΝΑΤΟ αντιμετώπισε επίσης εσωτερικές διαιρέσεις σχετικά με το πότε και πώς να εμπλακεί στρατιωτικά, με ορισμένα μέλη να επιθυμούν συχνά να αποφύγουν την άμεση στρατιωτική δράση.

1956 – Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ σχετικά με την κρίση του Σουέζ

Κατά τη διάρκεια της κρίσης του Σουέζ το 1956, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο σχημάτισαν μια μυστική συμμαχία με το Ισραήλ για να εισβάλουν στην Αίγυπτο μετά την εθνικοποίηση της Διώρυγας του Σουέζ από τον Αιγύπτιο πρόεδρο Γκαμάλ Άμπντελ Νάσερ.

Η επιχείρηση αυτή προκάλεσε σοβαρή κρίση στο ΝΑΤΟ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, φοβούμενες την παρέμβαση της Σοβιετικής Ένωσης και την αποξένωση του αραβικού κόσμου, αντιτάχθηκαν σθεναρά στη στρατιωτική δράση. Παρά την έλλειψη συμφωνίας, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησαν ούτως ή άλλως στις επιχειρήσεις.

Η σύγκρουση επιλύθηκε τελικά από την πρώτη ένοπλη ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ, την Έκτακτη Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών (UNEF), η οποία θέσπισε το πρότυπο για τις μελλοντικές ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ.

Δεκαετία 1960-1970 – Οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι για τον πόλεμο του Βιετνάμ

Ο πόλεμος του Βιετνάμ προκάλεσε σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των μελών του ΝΑΤΟ σχετικά με τις στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ, καθώς η Ουάσιγκτον θεωρούσε το Βιετνάμ ως ένα σημαντικό μέτωπο στον Ψυχρό Πόλεμο, αλλά σημαντικοί Ευρωπαίοι σύμμαχοι, όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αντιτάχθηκαν στην άμεση στρατιωτική εμπλοκή.

Η Γαλλία καταδίκασε ανοιχτά τον πόλεμο και τελικά αποχώρησε από τη στρατιωτική διοίκηση του ΝΑΤΟ το 1966, προκειμένου να αποφύγει να εμπλακεί σε μελλοντικές συγκρούσεις των ΗΠΑ. Η Γαλλία επανήλθε τελικά στη στρατιωτική δομή 43 χρόνια αργότερα, το 2009.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιτάχθηκε στην αποστολή βρετανικών στρατευμάτων, παρά την πίεση των ΗΠΑ, καθώς ο πόλεμος ήταν ευρέως αντιδημοφιλής στο βρετανικό κοινό. Ωστόσο, παρείχε υλικοτεχνική και πληροφοριακή υποστήριξη στις ΗΠΑ. Είναι ενδιαφέρον ότι, παρά τη συνήθη στενή συμμαχία της με το Ηνωμένο Βασίλειο και παρά το γεγονός ότι δεν ήταν μέλος του ΝΑΤΟ, η Αυστραλία διέθεσε στρατεύματα για τον πόλεμο.

Αυτές οι διαφορές οδήγησαν σε εντάσεις μεταξύ των μεγαλύτερων μελών του ΝΑΤΟ και είχαν ως αποτέλεσμα ο πόλεμος του Βιετνάμ να μην τεθεί υπό τη διοίκηση του ΝΑΤΟ. Οδήγησαν επίσης στη μεταφορά της έδρας του ΝΑΤΟ από τη Γαλλία στο Βέλγιο, όπου παραμένει μέχρι σήμερα.

2003 – Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι διχάζονται για τον πόλεμο στο Ιράκ - Έτερες διαφωνίες

Ο πόλεμος στο Ιράκ το 2003 προκάλεσε ένα από τα βαθύτερα ρήγματα στην ιστορία του ΝΑΤΟ.

Ενώ η συμμαχία υποστήριξε την απόφαση 1441 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία έδινε στο Ιράκ «μια τελευταία ευκαιρία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του για αποστρατιωτικοποίηση», τρία μέλη του ΝΑΤΟ, η Γαλλία, η Γερμανία και το Βέλγιο, απέρριψαν τον ισχυρισμό των ΗΠΑ ότι η απόφαση αυτή εξουσιοδοτούσε άμεση στρατιωτική δράση, οδηγώντας σε αδιέξοδο.

Τελικά, η εισβολή πραγματοποιήθηκε από μια «Συμμαχία των Προθύμων» και όχι από το ίδιο το ΝΑΤΟ, και το άρθρο 5 παρέμεινε ανεκτέλεστο.

Το ΝΑΤΟ αντιμετώπισε διαφωνίες σχετικά με το Αφγανιστάν και τις αποστολές στην Ανατολική Ευρώπη μετά τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ορισμένα μέλη έχουν περιορίσει τον τρόπο και τον τόπο δράσης των στρατιωτικών τους δυνάμεων.

Επιπλέον, έχουν προκύψει διαφωνίες σχετικά με τον προϋπολογισμό και θέματα πυραυλικής άμυνας. Ωστόσο, η συμμαχία δεν έχει διαλυθεί ποτέ.

Το τι θα συμβεί τώρα με τη Γροιλανδία αποτελεί ακόμα μία δοκιμασία για την ενότητα του ΝΑΤΟ.

Με πληροφορίες από Al Jazeera