TV & MEDIA
TV & Media

Χρήστος Πολίτης: «Σοβαρά προβλήματα υγείας τον οδήγησαν σε απομόνωση» λέει ο «Ευλογητός» από τη Λάμψη

«Ταλαιπωρήθηκε κυρίως τον τελευταίο χρόνο» αποκάλυψε ο Κώστας Τερζάκης

The LiFO team
The LiFO team
Χρήστος Πολίτης: «Σοβαρά προβλήματα υγείας τον οδήγησαν σε απομόνωση» λέει ο «Ευλογητός» από τη Λάμψη Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου από την εποχή του Χρήστου Πολίτη στη Λάμψη
0

Νέες πληροφορίες για την κατάσταση του Χρήστου Πολίτη το τελευταίο διάστημα έρχονται στη δημοσιότητα, μετά τον θάνατο του ηθοποιού.

Ο Χρήστος Πολίτης, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός και στη νέα γενιά λόγω του ρόλου του που άφησε εποχή στη σειρά «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου, έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, βυθίζοντας τον καλλιτεχνικό κόσμο σε θλίψη.

Όπως έγινε γνωστό, τον ηθοποιό βρήκε νεκρό ο αδελφός του, ενώ σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία τον είχαν απομονώσει τον τελευταίο χρόνο της ζωής του.

Το απόγευμα της Παρασκευής ο Κώστας Τερζάκης, ο «Ευλογητός» στη «Λάμψη», με τον οποίο ο Χρήστος Πολίτης συνεργάστηκε επί σειρά ετών στην καθημερινή σειρά, είπε το δικό του αντίο στον ηθοποιό.

«Είχα την τιμή και τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του και θεωρώ ακόμα μεγαλύτερη τιμή να είμαστε φίλοι. Το σημαντικό δεν είναι μόνο η μεγάλη καλλιτεχνική παρακαταθήκη που αφήνει ένας καλλιτέχνης, είναι πιο πολύ η προσωπικότητα. Η συγκεκριμένη προσωπικότητα, για μένα, ήταν και είναι γιατί οι αξίες δεν πεθαίνουν», ανέφερε αρχικά μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4».

«Ο Χρήστος Πολίτης ήταν ένας επαναστάτης. Αν η σύγχρονη επανάσταση είναι να αγαπάμε και να παραμένουμε άνθρωποι, αυτός πορεύτηκε όλη του τη ζωή σύμφωνα με τις αξίες και την αισθητική και τη δική του λογική, με όποιο κόστος. Πορεύτηκε μόνο με αγάπη και με προσφορά ανιδιοτελή», συνέχισε.

«Τα τελευταία χρόνια δεν ήταν καλά. Είχε κάποια προβλήματα σοβαρά υγείας τα οποία τον είχαν οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη, πρακτική πια, απομόνωση. Ταλαιπωρήθηκε, κυρίως τον τελευταίο χρόνο», κατέληξε.


 

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«The Batman Part II»: Μετά τη Σκάρλετ Γιόχανσον, ο Σεμπάστιαν Σταν συζητά για την ένταξή του στο καστ της ταινίας

TV & Media / «The Batman Part II»: Μετά τη Σκάρλετ Γιόχανσον, ο Σεμπάστιαν Σταν συζητά για την ένταξή του στο καστ της ταινίας

Τα γυρίσματα της ταινίας έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την άνοιξη, με την επίσημη πρεμιέρα στις αίθουσες να έχει οριστεί για την 1η Οκτωβρίου 2027
THE LIFO TEAM
Γιώργος Λιάγκας για Παπαδάκη: «Τον είχα ρωτήσει γιατί είχε αδυνατίσει τόσο πολύ, μου είπε ότι του λείπει ένα ένζυμο»

TV & Media / Γιώργος Λιάγκας για Παπαδάκη: «Τον είχα ρωτήσει γιατί είχε αδυνατίσει τόσο πολύ, μου είπε ότι του λείπει ένα ένζυμο»

«Δεν ξέρω αν ήταν πραγματικά η στεναχώρια που οδήγησε σε ένα γρήγορο θάνατο λίγο μετά το τέλος της μεγάλης τηλεοπτικής του καριέρας» ανέφερε ο γνωστός δημοσιογράφος στην έναρξη της σημερινής του εκπομπής
THE LIFO TEAM
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

TV & Media / Γιώργος Παπαδάκης: «Πολύ δύσκολη μέρα» - Οι παρουσιαστές του «Καλημέρα Ελλάδα» τον αποχαιρέτησαν

Ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού, που φέτος έχουν αναλάβει την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα» μετά τη δική του αποχώρηση, θέλησαν να πουν το δικό τους αντίο
THE LIFO TEAM
 
 