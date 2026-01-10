«Οι νέοι αναζητούν πνευματικότητα»: Ρεκόρ πωλήσεων για τη Βίβλο στη Βρετανία

Οι πωλήσεις Βίβλων στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτοξεύτηκαν το 2025, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που υπάρχουν καταγραφές. Σε σύγκριση με το 2019, η αύξηση υπολογίζεται στο 134%, με τον συνολικό τζίρο να διαμορφώνεται στα 6,3 εκατ. λίρες, δηλαδή 3,61 εκατ. περισσότερες από πριν έξι χρόνια.

Η εικόνα αυτή αιφνιδίασε ακόμη και επαγγελματίες του χώρου. Βιβλιοπώλες που ειδικεύονται σε χριστιανικά βιβλία λένε ότι το τελευταίο διάστημα μπαίνουν στα καταστήματα περισσότεροι νέοι που αγοράζουν Βίβλο για πρώτη φορά. Πολλοί δεν έχουν χριστιανικό υπόβαθρο και δεν έχουν πάρει καμία σχετική «βάση» ούτε από την οικογένεια ούτε από το σχολείο.

«Έρχονται χωρίς κανένα υπόβαθρο», περιγράφει στον Guardian η Οντ Πασκιέ, υπεύθυνη λιανικών πωλήσεων σε βιβλιοπωλείο κοντά στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, σημειώνοντας ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι νεότερες ηλικίες που ψάχνουν μια μορφή πνευματικότητας.

Οι νεαροί άνδρες και η διαδρομή από τις online περσόνες στη Βίβλο

Άλλοι βιβλιοπώλες εστιάζουν σε ένα πιο συγκεκριμένο κοινό, τους νεαρούς άνδρες. Ο Στιβ Μπάρνετ, ιδιοκτήτης βιβλιοπωλείου στο Μπάκιγχαμσαϊρ, λέει ότι το τελευταίο διάστημα μπαίνουν στο μαγαζί του πελάτες που δεν έβλεπε παλιότερα και συνδέει την αφετηρία αυτής της αναζήτησης με διαδικτυακές προσωπικότητες, όπως ο Καναδός συντηρητικόςα Τζόρνταν Πίτερσον. «Δεν είναι χριστιανός, αλλά μέσα από αυτόν αρκετοί ξεκινούν μια πνευματική διαδρομή», λέει. «Κάποιοι καταλήγουν στην εκκλησία, άλλοι αλλού».

Τα στοιχεία προέρχονται από έρευνα του εκδοτικού ομίλου SPCK, που ανέλυσε δεδομένα του Nielsen BookScan. Η ίδια ανάλυση δείχνει ότι τα θρησκευτικά βιβλία είναι από τις κατηγορίες με τη μεγαλύτερη άνοδο στην αγορά, καθώς το 2025 οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 11% (από 6% το 2024). Η δημοφιλέστερη μετάφραση Βίβλου πέρυσι ήταν η English Standard Version, έκδοση του αμερικανικού εκδοτικού Crossway.

Η άνοδος στις πωλήσεις φαίνεται να συμβαδίζει με μια τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια σε Αγγλία και Ουαλία, καθώς περισσότερος κόσμος δηλώνει ότι πηγαίνει στην εκκλησία. Έκθεση της Bible Society (Απρίλιος 2025) καταγράφει ότι η συμμετοχή στην εκκλησία ανέβηκε κατά 50% από το 2018. Το πιο έντονο άλμα καταγράφεται στις ηλικίες 18 έως 24 ετών. Το 2018 μόλις το 4% δήλωνε ότι πηγαίνει στην εκκλησία σε μηνιαία βάση, ενώ το 2024 το ποσοστό είχε ανέβει στο 16%.

Αναζήτηση νοήματος, social media και η «αντισυμβατική» έλξη της πίστης

Ο διευθύνων σύμβουλος του SPCK, Σαμ Ρίτσαρντσον, ερμηνεύει την αλλαγή ως μετατόπιση στην πολιτισμική εικόνα του χριστιανισμού, κυρίως για όσους μεγάλωσαν σε πιο κοσμικά περιβάλλοντα. Υποστηρίζει ότι για ένα μέρος της νέας γενιάς, η εξερεύνηση της πίστης λειτουργεί πλέον ως «αντισυμβατική» επιλογή. Στο ίδιο πλαίσιο βάζει και την ανάγκη για νόημα μέσα σε μια περίοδο αβεβαιότητας, από τις κοινωνικές και πολιτικές αναταράξεις και την πανδημία έως τους πολέμους, την τεχνητή νοημοσύνη και την πίεση στην ψυχική υγεία.

Ρόλο, κατά τον ίδιο, παίζουν και τα social media, τα οποία κάνουν τη θρησκεία πιο «ορατή» μέσα από προσωπικές αφηγήσεις και όχι μόνο μέσα από το κλασικό μοντέλο της εκκλησίας. Η έκθεση της Bible Society σημειώνει επίσης ότι οι άνδρες εμφανίζονται πιο πιθανό να πηγαίνουν στην εκκλησία από τις γυναίκες, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα ενός νεανικού, κυρίως ανδρικού, ρεύματος.

Παρόμοια τάση καταγράφεται και στις ΗΠΑ, όπου οι πωλήσεις Βίβλων έφτασαν το 2025 στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 21 ετών. Την ίδια στιγμή, στο βρετανικό δημόσιο πεδίο έχει αρχίσει να εμφανίζεται και η πολιτική αξιοποίηση χριστιανικών συμβόλων, με αναφορές σε έναν λόγο «χριστιανικού εθνικισμού». Ενδεικτικό παράδειγμα ήταν η παρουσία του ακροδεξιού Τόμι Ρόμπινσον σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση τον Δεκέμβριο, κάτω από πανό με το σύνθημα «Jesus saves». Η ηγεσία της Εκκλησίας της Αγγλίας έσπευσε να καταγγείλει την προσπάθεια «καπηλείας» της πίστης για αποκλεισμούς.

Ο Ρίτσαρντσον, πάντως, υποστηρίζει ότι η άνοδος στις πωλήσεις και στην προσέλευση στις εκκλησίες είχε ξεκινήσει πριν γίνει ορατή αυτή η πολιτική ρητορική και ότι ο ρόλος του «χριστιανικού εθνικισμού» ως εξήγηση για το φαινόμενο πιθανόν υπερεκτιμάται.

