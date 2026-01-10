Κένταλ Τζένερ: «Δεν είμαι λεσβία» - Απαντά πρώτη φορά για τις φήμες που κυκλοφορούν

Κατά καιρούς, στο διαδίκτυο και στα social media έχει αναπτυχθεί έντονη παραφιλολογία γύρω από τον σεξουαλικό προσανατολισμό της Κένταλ Τζένερ, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι είναι λεσβία.

Οι φήμες αυτές αναζωπυρώνονται συνήθως με αφορμή δημόσιες εμφανίσεις της Κένταλ Τζένερ, επιλογές στο στιλ της ή τη στάση της απέναντι σε ζητήματα που αφορούν τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, στοιχεία που αρκετοί ερμηνεύουν αυθαίρετα.

Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει καμία επίσημη δήλωση ή ένδειξη που να επιβεβαιώνει τέτοιους ισχυρισμούς. Η ίδια μάλιστα η Κένταλ Τζένερ, έχει στο παρελθόν εκφράσει την ενόχλησή της για τις εικασίες γύρω από την προσωπική της ζωή, τονίζοντας ότι η σεξουαλικότητα δεν θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο δημόσιας συζήτησης ή κουτσομπολιού.

Τις τελευταίες ημέρες οι φήμες φούντωσαν εκ νέου, και η Κένταλ Τζένερ αποφάσισε να δώσει ένα τέλος, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι λεσβία, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο podcast «In Your Dreams».

Το διάσημο μοντέλο παραδέχτηκε ότι γνωρίζει πως υπάρχει μια ολόκληρη πλευρά του Ίντερνετ που θεωρεί ότι κρύβει κάτι από το κοινό της και εξηγεί πως οι εικασίες αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. «Υπάρχει μια ολόκληρη πλευρά του ίντερνετ που νομίζει ότι είμαι λεσβία. Θέλεις να σου πω τι με ενοχλεί πραγματικά; Το πόσο κακοί είναι γι’ αυτό. Δεν είναι με μια αγκαλιά τύπου “γεια, αν ήσουν, ναι, έλα”. Δεν είναι ευγενικό. Είναι πολύ κακό. Είναι πολύ του στιλ “τι στο διάολο κάνεις;”» ανέφερε αρχικά και εξήγησε πως δεν είναι λεσβία και αν ήταν δεν θα το έκρυβε.

«Καταλαβαίνω ότι το coming out δεν είναι εύκολο για κανέναν, αν όχι για τους περισσότερους. Και δεν λέω ότι είναι κάτι εύκολο, αλλά γνωρίζοντας τον εαυτό μου νομίζω ότι σε αυτό το σημείο της ζωής μου, θα ήμουν out αν ήμουν. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Απλώς λέω ότι γνωρίζοντας εμένα και γνωρίζοντας πώς θα ήθελα να ζήσω τη ζωή μου, θα ήμουν. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να είμαι αυτό», συνέχισε.

«Νομίζω ότι υπάρχει ένα ολόκληρο αφήγημα ότι κρύβω αυτό το πράγμα. Έχω δει πραγματικά τρελά πράγματα που λένε “είναι κακό για το business”. Και λέω “τι; πώς;” Δεν το καταλαβαίνω. Όλα αυτά για να πω ότι, μέχρι σήμερα, δεν είμαι. Δεν νομίζω ότι θα είμαι, αλλά δεν κλείνω πόρτες σε εμπειρίες στη ζωή», κατέληξε.

