Πακιστάν: Τουλάχιστον 19 νεκροί μετά από έκρηξη σε τζαμί της Πεσαβάρ - Πάνω από 90 τραυματίες

Μια έκρηξη που σημειώθηκε σε τζαμί της Πεσαβάρ στο Πακιστάν έχει αφήσει πίσω της τουλάχιστον 19 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες με πολλά από τα θύματα να είναι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο για προσευχή.

«Δεχθήκαμε 19 νεκρούς και πάνω από 90 τραυματίες από την έκρηξη της Πεσαβάρ», δήλωσε ο Μοχάμαντ Ασίμ, εκπρόσωπος του νοσοκομείου Lady Reading της πόλης, προσθέτοντας ότι «πολλοί άλλοι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση».

Η έκρηξη σημειώθηκε σε τζαμί όπου ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων είχε συγκεντρωθεί για να προσευχηθεί, όπως είπε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Σικαντάρ Χαν.

«Ένα τμήμα του κτιρίου κατέρρευσε και πολλοί άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν καταπλακωθεί», συμπλήρωσε ο Χαν.

Μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνει κόσμο να έχει συγκεντρωθεί γύρω από έναν τοίχο του τζαμιού που έχει καταρρεύσει.

