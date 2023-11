Πακιστάν: Τουλάχιστον 11 νεκροί από φωτιά σε εμπορικό κέντρο

Μια φωτιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι του Πακιστάν είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ατόμων και τον τραυματισμό άλλων 35, σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές.

«Οι διασώστες ανέσυραν 11 πτώματα από τα χαλάσματα», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σαχίντ Χουσεΐν, εκπρόσωπος της οργάνωσης Chippa, που είναι αρμόδια για τις υπηρεσίες διάσωσης στο Πακιστάν. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι 35 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι επτά σοβαρά. «Τουλάχιστον 40 άνθρωποι διασώθηκαν», είπε, κάτι που επιβεβαίωσε στο πρακτορείο και το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Η φωτιά ξέσπασε στον τέταρτο από τους έξι ορόφους του εμπορικού κέντρου της πόλης.

Ο Χουσεΐν είπε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα που σημειώθηκε σε μια γεννήτρια και γρήγορα πέρασε σε δύο ορόφους του εμπορικού κέντρου.

