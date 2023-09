Πακιστάν: Μεγάλη έκρηξη σε τζαμί - Τουλάχιστον 50 νεκροί

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε τζαμί κοντά στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν στη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής με αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς.

Η ισχυρή έκρηξη από βόμβα σημειώθηκε κοντά σε τζαμί κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για τον εορτασμό των γενεθλίων του Προφήτη Μωάμεθ στο νοτιοδυτικό Πακιστάν την Παρασκευή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 52 άνθρωποι και να τραυματιστούν σχεδόν 70 άλλοι, δήλωσαν η αστυνομία και ένας κυβερνητικός αξιωματούχος.

Η βομβιστική επίθεση σημειώθηκε στο Μαστούνγκ, μια περιοχή στην επαρχία Μπαλουχιστάν, όπου περίπου 500 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για μια πομπή προκειμένου να γιορτάσουν την επέτειο της γέννησης του προφήτη του μουσουλμανικού κόσμου. Οι μουσουλμάνοι διοργανώνουν συγκεντρώσεις και μοιράζουν δωρεάν γεύματα στον κόσμο για την περίσταση, κι η γιορτή είναι γνωστή ως Mawlid an-Nabi.

Τηλεοπτικά πλάνα και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μια ανοιχτή περιοχή κοντά σε ένα τέμενος γεμάτη με τα παπούτσια των νεκρών και των τραυματιών μετά τη βομβιστική επίθεση. Ορισμένα από τα πτώματα είχαν καλυφθεί με σεντόνια και κάτοικοι και διασώστες εθεάθησαν να σπεύδουν τους τραυματίες στα νοσοκομεία, όπου είχε κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης και είχαν εκδοθεί εκκλήσεις για αιμοδοσία.

Το Μπαλουχιστάν έχει γίνει μάρτυρας δεκάδων επιθέσεων από αντάρτες και μαχητές, αλλά συνήθως έχουν ως στόχο τις δυνάμεις ασφαλείας. Οι Πακιστανοί Ταλιμπάν έχουν επίσης επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν βάζουν στο στόχαστρο χώρους λατρείας και πολίτες.

Οι τραυματίες από την έκρηξη μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία και ορισμένοι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε ο κυβερνητικός διοικητής Ατά Ουλά. Ο Αμπντούλ Ρασίντ, ο υγειονομικός αξιωματούχος στο Μαστούνγκ, δήλωσε ότι 30 πτώματα μεταφέρθηκαν σε ένα νοσοκομείο και άλλα 22 καταμετρήθηκαν σε ένα δεύτερο νοσοκομείο.

An explosion in Pakistan’s southwestern province of Balochistan has killed at least 52 people.



The blast took place near a mosque in Mastung city as people were gathering to celebrate the birthday anniversary of the Prophet Muhammad.



More than 50 people were injured too. pic.twitter.com/WmmaoYquQm