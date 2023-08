Πακιστάν: Λιοντάρι δραπέτευσε από αυτοκίνητο - Έκανε βόλτες στους δρόμους επί δύο ώρες

Μπροστά στο θέαμα ενός λιονταριού που περπατούσε στους δρόμους του Καράτσι στο Πακιστάν βρέθηκαν κάτοικοι της πόλης με το ζώο να δραπετεύει από αυτοκίνητο και να κόβει βόλτες επί δύο ώρες, μέχρι να το πιάσουν οι αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιδιοκτήτης του λιονταριού, το μετέφερε σε άλλο σημείο όταν εκείνο δραπέτευσε, στον κεντρικότερο δρόμο του Καράτσι.

«Οι ομάδες μας έσπευσαν αμέσως εδώ. Δόξα στον Αλλάχ [το λιοντάρι] είναι μαζί μας ασφαλές και κανείς δεν κινδυνεύει τώρα», είπε ο επιθεωρητής της Υπηρεσίας Άγριων Ζώων, Μουχτιάρ Σόμρο.

Αφού περιπλανήθηκε, το λιοντάρι βρήκε καταφύγιο στο υπόγειο ενός κοντινού κτιρίου. Ωστόσο, ήδη στην πόλη είχε προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο, καθώς πολλά βανάκια μέσων ενημέρωσης έφτασαν στο σημείο για να καλύψουν το ρεπορτάζ.

Από την πλευρά της, Υπηρεσία Άγριων Ζώων ανακοίνωσε ότι το λιοντάρι μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις της, γιατί απαγορεύεται να έχει κανείς λιοντάρια στο σπίτι του σε κατοικημένες περιοχές. Ο ιδιοκτήτης του ζώου συνελήφθη και θα παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Πακιστάν δεν θεωρείται ασυνήθιστο να έχει κάποιος άγρια αιλουροειδή στο σπίτι του. Εύποροι επιχειρηματίες διατηρούν ιδιωτικούς ζωολογικούς κήπους ενώ κάποιες φορές τους ανοίγουν για το κοινό.

BREAKING: Lion on the loose at Shahra e Faisal, Karachi in Pakistan pic.twitter.com/vYGOxYru0w