Πακιστάν: Κίνδυνος για θανατηφόρες ασθένειες μετά τις πλημμύρες- Φοβούνται χολέρα και ελονοσία

Ο απολογισμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Πακιστάν αυξήθηκε ακόμη περισσότερο χθες Σάββατο, με 57 ακόμη θανάτους να καταγράφονται, οι 25 από τους οποίους αφορούσαν παιδιά, την ώρα που οργανώσεις αρωγής προειδοποιούν για τον κίνδυνο εξάπλωσης ασθενειών στη χώρα λόγω της έλλειψης πόσιμου νερού.

Η συντονιστική ομάδα που έχει συσταθεί για να οργανώσει τις προσπάθειες ανακούφισης και αρωγής των πληγέντων συνεδρίασε χθες για πρώτη φορά στο Ισλαμαμπάντ, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ.

Οι βροχοπτώσεις ρεκόρ της εποχής των μουσώνων και το λιώσιμο των παγετώνων στα βουνά του βόρειου Πακιστάν προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες στη χώρα, οι οποίες έχουν επηρεάσει 33 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ τουλάχιστον 1.265 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, εκ των οποίων 441 παιδιά. Το ένα τρίτο της χώρας βρέθηκε κάτω από το νερό, ενώ περίπου 1,4 εκατομμύρια σπίτια καταστράφηκαν, όπως και δρόμοι, γέφυρες και άλλες υποδομές. Σοβαρές είναι οι ζημιές και στις καλλιέργειες, με τις μισές από αυτές να έχουν καταστραφεί.

Το ένα τρίτο των θυμάτων εκτιμάται ότι είναι παιδιά, εγείρει σοβαρές ανησυχίες. Την Παρασκευή η Unicef ανακοίνωσε ότι και άλλα παιδιά κινδυνεύουν να πεθάνουν τώρα στο Πακιστάν λόγω της έλλειψης καθαρού, πόσιμου νερού.

«Τώρα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να εξαπλωθούν γρήγορα θανατηφόρες ασθένειες που μεταδίδονται μέσω του νερού, όπως διάρροια, χολέρα, δάγκειος πυρετός και ελονοσία», δήλωσε ο Αμπντουλάχ Φάντιλ της Unicef. «Κατά συνέπεια υπάρχει κίνδυνος να πεθάνουν πολύ περισσότερα παιδιά».

Και οι Γιατροί χωρίς Σύνορα (MSF) προειδοποίησαν ότι η πρόσβαση σε καθαρό νερό αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους πληγέντες που αναζητούν τροφή και κατάλυμα.

Πριν τις καταστροφικές πλημμύρες το Πακιστάν επλήγη από τέσσερα κύματα καύσωνα και πολλές δασικές πυρκαγιές, δήλωσε ο επικεφαλής διαχείρισης καταστροφών στη διάρκεια της συνεδρίασης της συντονιστικής ομάδας, γεγονός που υπογραμμίζει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη χώρα αυτή της νότιας Ασίας.

«Το 2022 έφερε το Πακιστάν αντιμέτωπο με μερικές σκληρές αλήθειες για την κλιματική αλλαγή», τόνισε ο Άχταρ Ναουάζ. «Φέτος δεν ζήσαμε άνοιξη, αντιμετωπίσαμε τέσσερα κύματα καύσωνα τα οποία προκάλεσαν μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα», πρόσθεσε.

Οι πυρκαγιές αυτές ήταν ιδιαίτερα σφοδρές στη νοτιοδυτική επαρχία Μπαλουτσιστάν, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τεράστιες εκτάσεις πεύκων, όχι μακριά από τις περιοχές που τώρα βρίσκονται κάτω από το νερό.

