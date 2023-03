Πακιστάν: Επίθεση κατά αστυνομικών από βομβιστή αυτοκτονίας-9 νεκροί

Νέα επίθεση εναντίον αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή Μπολάν του Μπαλουχιστάν είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον εννέα Πακιστανοί αστυνομικοί να σκοτωθούν και 16 να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βομβιστής αυτοκτονίας με μοτοσικλέτα στόχευσε λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν πακιστανικές αστυνομικές δυνάμεις. Υπενθυμίζεται πως το κύμα επιθέσεων κατά αστυνομικών τους τελευταίους μήνες έχει κορυφωθεί.

Στα τέλη Ιανουαρίου τουλάχιστον 89 νεκροί και 221 τραυματίες, οι περισσότεροι αστυνομικοί, ήταν ο απολογισμός έκρηξης σε γεμάτο πιστούς ισλαμικό τέμενος μέσα στο αρχηγείο της αστυνομίας.

«Ο βομβιστής αυτοκτονίας οδηγούσε μοτοσικλέτα και έπεσε στο πίσω μέρος του λεωφορείου», δήλωσε ο Αμπντούλ Χάι Αμίρ, αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας.

Η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Ντάνταρ στην περιοχή Κάτσι, περίπου 120 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κουέτα, πρωτεύουσας της επαρχίας Μπαλουτσιστάν.

Ο απολογισμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί καθώς οκτώ τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

