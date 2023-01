Πακιστάν: Τουλάχιστον 89 νεκροί, 221 τραυματίες- Αστυνομικοί τα περισσότερα θύματα

Ο απολογισμός θυμάτων της επίθεσης βομβιστή-καμικάζι με στόχο το αρχηγείο της αστυνομίας στην Πεσάβαρ αυξήθηκε περαιτέρω, φθάνοντας τους τουλάχιστον 89 νεκρούς, ανακοίνωσαν οι αρχές, αφήνοντας να εννοηθεί πως μπορεί να γίνει ακόμη πιο βαρύς.

«Τουλάχιστον 89 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε ο Αγιάζ Χαν, εκπρόσωπος της αστυνομίας στην πόλη αυτή του βορειοδυτικού Πακιστάν, στο Γερμανικό Πρακτορείο.

Συνολικά 221 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν έγινε η έκρηξη σε γεμάτο πιστούς ισλαμικό τέμενος μέσα στο αρχηγείο της αστυνομίας, σε αυστηρά φυλασσόμενη περιοχή της πόλης, κάπου πενήντα χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Αφγανιστάν.

