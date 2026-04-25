NYT: Σοβαρά τραυματισμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Στα χέρια των Φρουρών της Επανάστασης η εξουσία στο Ιράν

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να είναι σοβαρά τραυματισμένος και να έχει μεταβιβάσει σημαντικό μέρος των αρμοδιοτήτων του σε στρατηγούς των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Ο 56χρονος Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους που επικαλείται η εφημερίδα, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ παραμένει διανοητικά υγιής, ωστόσο τα τραύματά του είναι εκτεταμένα.

Ένα από τα πόδια του έχει υποβληθεί σε τρεις χειρουργικές επεμβάσεις και αναμένεται να τοποθετηθεί προσθετικό μέλος, ενώ έχει χειρουργηθεί και στο ένα χέρι, το οποίο ανακτά σταδιακά τη λειτουργικότητά του.

Παράλληλα, έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και στα χείλη, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ομιλία, ενώ εκτιμάται ότι θα χρειαστεί και πλαστική χειρουργική επέμβαση.





Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Διακυβέρνηση μέσω στρατηγών

Την ίδια ώρα, η διακυβέρνηση της χώρας φαίνεται να ασκείται σε μεγάλο βαθμό μέσω των στρατηγών του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Όπως ανέφερε ο Ιρανός πολιτικός Αμπντολρεζά Νταβαρί, ο Χαμενεΐ λειτουργεί περισσότερο ως επικεφαλής ενός «διοικητικού συμβουλίου», βασιζόμενος στις εισηγήσεις των στρατιωτικών, οι οποίοι λαμβάνουν συλλογικά τις αποφάσεις.

Οι επικοινωνίες με τον ίδιο φέρονται να γίνονται μέσω χειρόγραφων σημειωμάτων, που μεταφέρονται με έμπιστους αγγελιαφόρους στο κρησφύγετό του, ενώ και οι οδηγίες του προς τους αξιωματούχους ακολουθούν την ίδια διαδικασία.

Παράλληλα, αν και έχουν εκδοθεί ανακοινώσεις στο όνομά του, αυτές διακινούνται μέσω επίσημων καναλιών και όχι με άμεση δημόσια παρουσία.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο νέος ηγέτης δεν έχει ακόμη πλήρη έλεγχο της εξουσίας. Αν και υπάρχει σεβασμός προς το πρόσωπό του, στην πράξη οι αποφάσεις φαίνεται να λαμβάνονται εκ των προτέρων από το στρατιωτικό επιτελείο και να του παρουσιάζονται προς έγκριση.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Φρουροί της Επανάστασης αναδεικνύονται ως η κυρίαρχη δύναμη στη διαχείριση της εξουσίας, την ώρα που οι πολιτικές ισορροπίες στο εσωτερικό της χώρας παραμένουν εύθραυστες.