ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

BBC: Ποιος παίρνει τελικά τις αποφάσεις στο Ιράν;

Εν μέσω πολέμου και αυξανόμενης πίεσης, η εξουσία στο Ιράν εμφανίζεται κατακερματισμένη, με την απουσία ισχυρής ηγετικής παρουσίας να εντείνει την αβεβαιότητα για το ποιος λαμβάνει τις κρίσιμες αποφάσεις

ΙΡΑΝ ΠΟΛΕΜΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Getty Images
0

Το ερώτημα που πλανάται πάνω από το Ιράν από την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι απλό, αλλά κρίσιμο. Ποιος κρατά πραγματικά τα ηνία της εξουσίας;

Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής πίεσης και διαρκών εξελίξεων στο πεδίο, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν είναι καθόλου ξεκάθαρη.

Τυπικά, την ηγεσία του Ιράν έχει αναλάβει ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, ωστόσο στην πράξη η εικόνα παραμένει σύνθετη και γεμάτη ασάφειες.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την ανάληψη των καθηκόντων του, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι έχει τραυματιστεί, γεγονός που περιορίζει την άμεση παρουσία και επιρροή του.

Σε ένα πολιτικό σύστημα όπως του Ιράν, όπου η δημόσια παρουσία και τα μηνύματα του ηγέτη παίζουν καθοριστικό ρόλο, αυτή η απουσία δημιουργεί κενό και αβεβαιότητα γύρω από το ποιος λαμβάνει τις κρίσιμες αποφάσεις.

Ιράν: Διπλωματία χωρίς σαφή κατεύθυνση

Τυπικά, τη διπλωματική γραμμή εκπροσωπεί ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί υπό τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν καθορίζουν τη στρατηγική, καθώς σημαντικό ρόλο στις συνομιλίες έχει και ο πρόεδρος της Βουλής Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

Οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, αλλά χωρίς ξεκάθαρη κατεύθυνση ή αποφασιστικότητα.

Στην πράξη, σημαντικές αποφάσεις, όπως ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ, φαίνεται να λαμβάνονται από τους Φρουρούς της Επανάστασης, υπό τον Αχμάντ Βαχιντί.

Αυτό δείχνει ότι η στρατιωτική ηγεσία έχει αποκτήσει αυξημένη επιρροή, με τις κινήσεις στο πεδίο να προηγούνται συχνά των πολιτικών αποφάσεων.

Συνολικά, το πολιτικό σύστημα του Ιράν παραμένει λειτουργικό, αλλά χωρίς σαφή και ενιαία καθοδήγηση.

Η εξουσία φαίνεται κατακερματισμένη, με διαφορετικά κέντρα να δρουν παράλληλα, γεγονός που δυσκολεύει τη χάραξη ενιαίας στρατηγικής σε μια περίοδο έντονης πίεσης και διεθνούς κρίσης.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ ΙΡΑΝ ΠΟΛΕΜΟΣ

Διεθνή / Διαπραγματευτές των ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ - «Όχι» σε συνάντηση λέει το Ιράν

Σε κλίμα αβεβαιότητας και έντασης κινούνται οι διπλωματικές διεργασίες, καθώς οι ΗΠΑ στέλνουν διαπραγματευτές στο Ισλαμαμπάντ, ενώ το Ιράν απορρίπτει το ενδεχόμενο άμεσων συνομιλιών
THE LIFO TEAM
ΜΟΤΖΤΑΜΠΑ ΧΑΜΕΝΕΪ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ ΙΡΑΝ

Διεθνή / NYT: Σοβαρά τραυματισμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Στα χέρια των Φρουρών της Επανάστασης η εξουσία στο Ιράν

Παραμένει διανοητικά υγιής, όμως φέρει σοβαρά τραύματα, καθώς έχει υποβληθεί σε τρεις επεμβάσεις στο ένα πόδι, με πιθανή τοποθέτηση προσθετικού μέλους, ενώ έχει χειρουργηθεί και στο ένα χέρι
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΜΑΙΚΛ ΤΖΑΚΣΟΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διεθνή / Μάικλ Τζάκσον: «Μας έκανε πλύση εγκεφάλου» - Τέσσερα αδέλφια τον κατηγορούν για σεξουαλική κακοποίηση

Νέες σοβαρές καταγγελίες έρχονται στο φως για τον Μάικλ Τζάκσον, καθώς τέσσερα αδέλφια τον κατηγορούν για σεξουαλική κακοποίηση και υποστηρίζουν ότι τους είχε χειραγωγήσει από μικρή ηλικία
THE LIFO TEAM
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ

Διεθνή / Πρίγκιπας Χάρι: «Θα είμαι πάντα μέλος της βασιλικής οικογένειας»

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Κίεβο, ο πρίγκιπας Χάρι προκάλεσε συζητήσεις με τις δηλώσεις του για τον ρόλο του στη βασιλική οικογένεια αλλά και με τις παρεμβάσεις του για τον πόλεμο
THE LIFO TEAM
Η κυβέρνηση Τραμπ επαναφέρει το εκτελεστικό απόσπασμα για να «ενισχύσει» τη θανατική ποινή

Διεθνή / Η κυβέρνηση Τραμπ επαναφέρει το εκτελεστικό απόσπασμα για να «ενισχύσει» τη θανατική ποινή

Ο Τραμπ ζητά επίσης από το υπουργείο Δικαιοσύνης να επιδιώκει τη θανατική ποινή όπου αυτή προβλέπεται από τον νόμο, όταν κατηγορούμενοι είναι παράτυποι μετανάστες
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΡΕΖΑ ΠΑΧΛΑΒΙ

Διεθνή / Ρεζά Παχλαβί: Ο εξόριστος πρίγκιπας καλεί τον Φρίντριχ Μερτς να διακόψει τις συνομιλίες με το καθεστώς στην Τεχεράνη

Η επίσκεψη του εξόριστου πρίγκιπα του ιρανικού θρόνου στο Βερολίνο έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ενώ υπουργοί της γερμανικής κυβέρνησης αρνήθηκαν να συναντηθούν μαζί του
THE LIFO TEAM
 
 