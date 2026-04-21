Πώς κατάφερε το Πακιστάν να γίνει ένας απρόσμενος ειρηνοποιός μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν;

Το Πακιστάν που φιλοξενεί τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν ήταν ο πιο πιθανός μεσολαβητής.

Το Πακιστάν δεν αναγνωρίζει επίσημα το Ισραήλ, μία από τις βασικές εμπλεκόμενες χώρες. Έγινε πυρηνική δύναμη κρυφά, όπως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν κατηγορήσει το Ιράν ότι επιδιώκει να κάνει. Και δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του είχε δηλώσει ότι το Πακιστάν δεν είχε προσφέρει στην Ουάσιγκτον «τίποτα άλλο παρά ψέματα και εξαπάτηση».

Όμως, τον τελευταίο χρόνο, μια στοχευμένη εκστρατεία για να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ φαίνεται να απέδωσε. Για μήνες, οι ηγέτες του Πακιστάν «προσέγγισαν» την κυβέρνηση Τραμπ με εντυπωσιακές συμφωνίες και δημόσιους επαίνους.

«Τον διαβάσαμε σωστά», είπε ο Mushahid Hussain Syed, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Γερουσίας του Πακιστάν. Επισήμανε ότι το Πακιστάν αναγνώρισε νωρίς τη συναλλακτική προσέγγιση του Τραμπ στη διπλωματία.

«Τα καταφέραμε, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία», είπε ο Syed. «Του προσφέραμε: κρυπτονομίσματα, κρίσιμα ορυκτά και αντιτρομοκρατία.»

Με τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν να πρόκειται να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ αυτή την εβδομάδα, ένας ακόμη γύρος υψηλού προφίλ μεσολάβησης προσφέρει στο Πακιστάν την ευκαιρία να πλησιάσει τον Τραμπ.

Στις αρχές της δεύτερης θητείας του Τραμπ, το Πακιστάν εντόπισε ένα από τα άτομα πίσω από τη φονική επίθεση εναντίον μελών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καμπούλ, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις αποχωρούσαν από το Αφγανιστάν τον Αύγουστο του 2021. Μήνες αργότερα, η κυβέρνηση του Πακιστάν υπέγραψε συμφωνία για κρίσιμα ορυκτά με τις ΗΠΑ. Και φέτος, το υπουργείο Οικονομικών υπέγραψε συμφωνία με εταιρεία συνδεδεμένη με την εταιρεία κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ.

Άλλη πακιστανική προσέγγιση προς την κυβέρνηση Τραμπ περιλαμβάνει επανειλημμένες δημόσιες ευχαριστίες προς τον Αμερικανό πρόεδρο για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός με την Ινδία μετά από τετραήμερη σύγκρουση τον περασμένο Μάιο (ενώ η Ινδία αρνήθηκε ότι υπήρξε ρόλος των ΗΠΑ), τον διορισμό του Πακιστανού πρωθυπουργού του Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης και την απόφαση του Πακιστάν να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ.

Μέχρι τον Οκτώβριο, ο Τραμπ αποκαλούσε τον στρατηγό Asim Munir, ο οποίος ως αρχηγός στρατού και στρατάρχης είναι ο πιο ισχυρός άνθρωπος στο Πακιστάν, τον «αγαπημένο του στρατάρχη».

«Αναβαθμίζει την εικόνα και το κύρος της χώρας»

Επειδή ο ρόλος του Πακιστάν στις συνομιλίες για το Ιράν είναι κυρίως η διευκόλυνση της επικοινωνίας, εξήγησε ο Syed, αυτό που έχει σημασία είναι ότι το Πακιστάν έχει την εμπιστοσύνη τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και του Ιράν. Είπε ότι το καθεστώς του Πακιστάν ως πυρηνικής δύναμης προσθέτει στο κύρος του. Και είπε ότι το γεγονός ότι η χώρα δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ δεν περιπλέκει τη μεσολάβηση, επειδή το Ιράν και το Πακιστάν πιστεύουν ότι αν επιτευχθεί συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ θα πιέσει το Ισραήλ να την τηρήσει.

«Το Ισραήλ είναι ένας πληρεξούσιος των ΗΠΑ, και εμείς διαπραγματευόμαστε με τη "μαμά χώρα"», πρόσθεσε ο Syed.

Η Μαλέεχα Λόντι, μια εξέχουσα Πακιστανή διπλωμάτης που υπηρέτησε ως πρέσβειρα του Πακιστάν στις Ηνωμένες Πολιτείες και ως ύπατη αρμοστής στο Ηνωμένο Βασίλειο, είπε ότι η χώρα δικαίως είναι περήφανη για τη λεπτή διπλωματία που ήταν απαραίτητη για την εξισορρόπηση των σχέσεων με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είναι μια στιγμή που μας κάνει να νιώθουμε καλά. Ναι, σίγουρα, χωρίς αμφιβολία. Αναβαθμίζει την εικόνα και το κύρος της χώρας», είπε.

Αλλά οι περισσότεροι Πακιστανοί «θα το δουν στην τηλεόραση και μετά, την επόμενη μέρα, θα προχωρήσουν στην επόμενη ιστορία», είπε. «Αυτό που θα τους επηρεάσει είναι αν η κυβέρνηση μπορέσει να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα του Πακιστάν». Η φιλοξενία συνομιλιών ειρήνης «δεν κάνει τίποτα, απολύτως τίποτα».

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει επιδενώσει την κρίση

Τον τελευταίο χρόνο, το Πακιστάν αντιμετωπίζει αυξανόμενες προκλήσεις ασφάλειας, ερχόμενο δύο φορές σε ολοκληρωμένη σύγκρουση με τους γείτονές του - την Ινδία πέρυσι και το Αφγανιστάν τους τελευταίους μήνες - καθώς οι εντάσεις με τους Ταλιμπάν κλιμακώθηκαν. Εν τω μεταξύ, το νόμισμα της χώρας έχει καταρρεύσει, προκαλώντας κρίση κόστους ζωής στην οποία η ηγεσία του Πακιστάν δυσκολεύεται να ανταποκριθεί, βασιζόμενη πιο πρόσφατα σε διασώσεις και δάνεια από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Προηγουμένως, το Πακιστάν στρεφόταν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να στηρίξει την οικονομία του.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει μόνο επιδεινώσει την κρίση. Περισσότερο από το 90% των εισαγωγών καυσίμων του Πακιστάν περνά μέσω των Στενών του Ορμούζ και το σχεδόν πλήρες κλείσιμό του από τις ιρανικές δυνάμεις έχει αναγκάσει την κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει αποθεματικά και να λάβει το εξαιρετικά αντιδημοφιλές μέτρο της αύξησης των τιμών των καυσίμων.

Η ασφάλεια στη χώρα είναι επίσης εύθραυστη. Μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν από αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στα τέλη Φεβρουαρίου, συγκρούσεις που ξέσπασαν σε διάφορα μέρη του Πακιστάν άφησαν 22 νεκρούς και 120 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων γεγονότων στο Καράτσι, όπου όχλος προσπάθησε να εισβάλει στο αμερικανικό προξενείο.

«Δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για την ειρήνη στο Ιράν»

Ο Τζόσουα Γουάιτ, ο οποίος υπηρέτησε στον Λευκό Οίκο ως ανώτερος σύμβουλος και διευθυντής για θέματα Νότιας Ασίας στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, είπε ότι το Πακιστάν αναγνώρισε την ευκαιρία στο προσωπικό στυλ διπλωματίας του Τραμπ και την «έλλειψη δομημένης διαδικασίας πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Αλλά μέχρι στιγμής, είπε, η ηγεσία του Πακιστάν δεν φαίνεται να χρησιμοποιεί τις θερμότερες σχέσεις για να βελτιώσει τις ζωές του πακιστανικού λαού. Η προσέγγιση προς τον Τραμπ, είπε, είναι άλλο ένα παράδειγμα της ηγεσίας της χώρας που «απευθύνεται σε άλλες, πλουσιότερες χώρες για να καλύψει σοβαρά δομικά προβλήματα».

Οι επικριτές της σημερινής ηγεσίας του Πακιστάν βλέπουν τις διευρυμένες διεθνείς κινήσεις της χώρας ως προσπάθεια εσωτερικής εδραίωσης εξουσίας.

Ο Χουσεΐν Ναδίμ, ο οποίος υπηρέτησε ως πολιτικός αξιωματούχος στην κυβέρνηση του Πακιστανού πρωθυπουργού, Ιμράν Χαν, ο οποίος καθαιρέθηκε το 2022, και είναι τώρα συνδεδεμένος με το Πανεπιστήμιο George Washington, είπε ότι ο Munir και η πολιτική ηγεσία του Πακιστάν «προσπαθούν να ενισχύσουν το γεωπολιτικό προφίλ της χώρας για να αποσπάσουν την προσοχή» από τους πολιτικούς τους αντιπάλους.

«Δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για την ειρήνη στο Ιράν. Όλη αυτή η γεωπολιτική καταλήγει σε εσωτερικά πολιτικά οφέλη.»

Με πληροφορίες από The Washington Post