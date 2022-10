Παίκτρια πόκερ κατηγορείται ότι έκλεψε τον αντίπαλό της με δονούμενο δαχτυλίδι – Για «σεξισμό» μιλά η ίδια

Καταγγελίες κατά της παίκτριας πόκερ Robbi Jade Lew και του προπονητή της Faraz Jaka για «κλεψιά» κατά τη διάρκεια τουρνουά στο Λας Βέγκας, από το οποίο αποκόμισε ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό. Η ίδια απαντά κάνοντας λόγο για «σεξισμό».

Η Lew κέρδισε 269.000 από τον αντίπαλό της Garrett Adelstein, αλλά πολύ γρήγορα άρχισαν να ακούγονται φήμες πως η νίκη της δεν ήταν «καθαρή».

Ο Adelstein κατηγόρησε δημοσίως την 35χρονη αντίπαλό του πως έκλεψε με «συσκευή που είχε κρυμμένη και η οποία απλά δονούνταν για να τής δείξει ότι έχει το καλύτερο χέρι (σ.σ. τα καλύτερα χαρτιά)».

Ο προπονητής της απέρριψε τις καταγγελίες, σημειώνοντας πως στον έναν χρόνο που συνεργάζονται δεν έχει δει ποτέ τέτοια συμπεριφορά και κάτι τέτοιο «δεν θα ταίριαζε στον χαρακτήρα της».

Τα πλάνα φαίνεται να δείχνουν μία παράξενη συμπεριφορά εκ μέρους της, που - κατά πολλούς - αποτελεί απόδειξη ότι συνεργαζόταν με κάποιον που παρακολουθούσε τη live μετάδοση του παιχνιδιού για να την ενημερώνει σχετικά με τα χαρτιά.

Ωστόσο, η ίδια επεσήμανε πως η συμπεριφορά της αυτή ήταν αποτέλεσμα της «σεξιστική» συμπεριφορά του αντιπάλου της.

THIS JUST HAPPENED...@RobbiJadeLew vs @GmanPoker in one of the strangest poker hands you've ever seen



Tune in now for SUPER HIGH STAKES $100/200/400: https://t.co/VcpZNMUTi4 pic.twitter.com/iGppl6l9aa