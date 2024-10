«Παγκόσμια πρωτοτυπία» - Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αποθεώνουν τον Έλληνα που αφαιρεί όγκους από το φρύδι

Μια 75χρονη γυναίκα έγινε ο πρώτος άνθρωπος από τον οποίο αφαιρέθηκε όγκος στον εγκέφαλο, μέσω μιας τομής στο φρύδι της, σύμφωνα με το βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), εγκαινιάζοντας την νέα τεχνική που προώθησε μια επιστημονική ομάδα με επικεφαλής, έναν Έλληνα.

Πρόκειται για παγκόσμια πρωτοτυπία από τον Δρ Αναστάσιο Γιαμουριάδη, στη Σκωτία, με την οποία οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα, αφενός να πάρουν πιο άμεσα εξιτήριο και αφετέρου, να φύγουν από το νοσοκομείο με μόνο μια μικρή ουλή και ένα μαυρισμένο μάτι.

Βρετανικά μέσα αναφέρουν, ότι η συγκεκριμένα επέμβαση μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις ώρες και οι ασθενείς μπορούν να φύγουν από το νοσοκομείο ακόμα και ένα 24ωρο αργότερα.

Η αλλαγή αυτή επιτρέπει την αφαίρεση μέχρι και πολύ μεγάλων όγκων από το μπροστινό μέρος του εγκεφάλου σε σύγκριση με τις προηγούμενες μεθόδους, με κάποιους από αυτούς να «έχουν το μέγεθος μεγάλων μήλων, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία» γράφουν μέσα ενημέρωσης όπως το BBC ή το Independent.

Η φωτογραφία του Αναστάσιου Γιαμουριάδη κάνει τον γύρο του Διαδικτύου, με ιστότοπους που μετρούν εκατοντάδες εκατομμύρια κοινό, να αποθεώνουν τη νέα μέθοδο για την αφαίρεση όγκων.

Για τη νέα τεχνική που προώθησε, ο Αναστάσιος Γιαμουριάδης ανέφερε σε δηλώσεις του: «Έχω τροποποιήσει και εξελίξει την τεχνική με την ομάδα μου και πραγματοποιούμε επεμβάσεις σε πολύ μεγάλους όγκους στον μπροστινό μέρος του εγκεφάλου και μέχρι και το μέσο του εγκεφάλου. Αυτό έχει σημαντικά θετική επίδραση στο αποτέλεσμα για τον ασθενή. Στις κανονικές, εκτεταμένες κρανιοτομές, η διάρκεια της επέμβασης είναι συνήθως περίπου οκτώ ώρες και οι ασθενείς παραμένουν στο νοσοκομείο για ημέρες.

