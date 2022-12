P-22: Το θρυλικό λιοντάρι του Χόλιγουντ πέθανε με ευθανασία- Η ιστορία του

Το Τμήμα Ψαριών και Άγριας Ζωής στην Καλιφόρνια ανακοίνωσε ότι, λόγω της ηλικίας του και πολλών σοβαρών προβλημάτων υγείας, το θρυλικό λιοντάρι του Χόλιγουντ τέθηκε σε ευθανασία.

Οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τη διαδικασία «την πιο δύσκολη, αλλά συμπονετική επιλογή».

Ο θρύλος του P-22 ξεκίνησε το 2012, όταν κατάφερε με κάποιο τρόπο να περάσει από δύο αυτοκινητόδρομους και να κατοικήσει στο Griffith Park, ένα βουνό 4.200 στρεμμάτων στην καρδιά μιας από τις μεγαλύτερες τσιμεντουπόλεις του κόσμου.

Από τότε, το χάρισμά του και η περίεργη επιλογή του να μείνει στην πόλη, τον έκαναν τοπικό λαϊκό ήρωα. Η κατάστασή του - παγιδευμένος σε ένα αστικό περιβάλλον χωρίς δυνατότητα εύρεσης συντρόφου - τον έκανε επίσης πρόσωπο ενός κινήματος για την προστασία του απειλούμενου είδους.

Το Griffith Park είναι μικροσκοπικός χώρος σε σύγκριση με την τυπική μέση εμβέλεια δράσης ενός ορεινού λιονταριού, που χρειάζεται περίπου έκταση 150 τ. μιλίων. Ωστόσο, όπως πολλοί κάτοικοι των πόλεων, ο P-22 ήταν πρόθυμος να θυσιάσει τον χώρο του για μια προνομιακή τοποθεσία.

Ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2012, όταν ο Miguel Ordeñana, ένας βιολόγος που είχε στήσει κάμερες στο πάρκο, έλεγξε το βίντεο.

«Ξαφνικά αυτό το τεράστιο αιλουροειδές ήρθε στην οθόνη του υπολογιστή μου!» θυμάται ο Ordeñana.

Στην αρχή δεν μπορούσε να το πιστέψει, αλλά μια φωτογραφία που ακολούθησε επιβεβαίωσε ότι το πάρκο είχε έναν ξεχωριστό νέο κάτοικο.

Τον Αύγουστο, ο P-22 απέκτησε το πρώτο του προφίλ στους LA Times.

Αργότερα, τον απαθανάτισε ο διάσημος φωτογράφος φύσης Steve Winter, ο οποίος έστησε μια κάμερα κάτω από την πινακίδα του Χόλιγουντ. Περίμενε πάνω από ένα χρόνο να καταφέρει να φωτογραφίσει τον P-22.

Η φωτογραφία μπήκε στο National Geographic και κάπως έτσι γεννήθηκε ένα αστέρι.

«Έγινε διασημότητα στην πόλη των διασήμων» είπε ο Winter.

Ακολούθησε μια δεκαετία αποδράσεων του P-22. Περιστασιακά οι κάτοικοι τον έβλεπαν από τις κάμερες των σπιτιών τους και του πάρκου. Η πόλη τον αγάπησε τόσο πολύ που τον συγχώρεσαν όταν (μάλλον) σκότωσε ένα κοάλα στον ζωολογικό κήπο του Λος Άντζελες. Το Λος Άντζελες έχει ανακηρύξει την 22η Οκτωβρίου «Ημέρα P-22».

Ωστόσο, πέρα από τη δόξα, ο P-22 έγινε σύμβολο μιας πολύ πιο σκοτεινής πραγματικότητας για τα ορεινά λιοντάρια του βουνού της Καλιφόρνια.

Το 2014, οι κάμερες έδειξαν ότι ο P-22 ήταν άρρωστος. Οι υπάλληλοι του πάρκου τον μετέφεραν για θεραπεία. Διαπιστώθηκε ότι ήταν γεμάτος ποντικοφάρμακο και ψώρα, συνθήκες που σκοτώνουν τα περισσότερα ορεινά λιοντάρια.

Οι βιότοποι του είδους έχουν καταστραφεί από τους αυτοκινητόδρομους στην Καλιφόρνια. Αν και 6.000 ορεινά λιοντάρια ζουν στην περιοχή, οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο πληθυσμός στα βουνά της Σάντα Μόνικα, όπου πιθανώς γεννήθηκε ο P-22, θα μπορούσε να εξαφανιστεί σε 50 χρόνια, καθώς καταφεύγουν σε αιμομιξία, αποδυναμώνοντας τη γενετική τους διαδικασία.

Οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι επίσης καθιστούν αδύνατη τη μετάβασή τους σε νέες πιο ευνοϊκές για το είδος περιοχές.

Ωστόσο, τα πράγματα άλλαξαν για τον P-22. Πρόσφατα, σκότωσε ένα τσιουάουα, ένα από τα λιγότερο απειλούμενα αλλά ιδιαίτερα προστατευόμενα είδη του Λος Άντζελες. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήρθε όταν επιτέθηκε σε έναν κάτοικο που έκανε βόλτα τον σκύλο του.

Όταν οι αξιωματούχοι τον στρίμωξαν σε μια αυλή στις 12 Δεκεμβρίου, ο P-22 ήταν λιποβαρής, γεμάτος ψώρα και υπέφερε από τραύματα στα μάτια που πιθανότατα προήλθαν από σύγκρουση με κάποιο αυτοκίνητο, είπε ο Jeff Sikich, βιολόγος του National Park Services. Οι ειδικοί είπαν, ότι πλέον σε αυτή την κατάσταση ο P-22 ήταν απίθανο να απελευθερωθεί ξανά στη φύση.

Στις 17 Δεκεμβρίου, αξιωματούχοι της άγριας ζωής ανακοίνωσαν ότι μετά από ενδελεχή αξιολόγηση της υγείας του ανακάλυψαν ότι πάσχει από νεφρική νόσο, καρδιακή πάθηση και άλλες σοβαρές ασθένεις. Οι κτηνίατροι σύστησαν ευθανασία.

«Του είπα ότι λυπάμαι τόσο πολύ που δεν κάναμε τον κόσμο ένα πιο ασφαλές μέρος για αυτόν», είπε η Beth Pratt της Εθνικής Ομοσπονδίας Άγριας Ζωής, η οποία ήταν παρούσα στις τελευταίες στιγμές του P-22.

Όσο τραγικό κι αν ήταν το τέλος του, οι πιστοί θαυμαστές του λένε ότι η κληρονομιά του ως σύμβολο του Λος Άντζελες είναι ασφαλής.

We are deeply saddened by the news of the passing of P-22, L.A.’s beloved mountain lion. We were just informed that the California Department of Fish and Wildlife made the difficult decision to euthanize him due to the serious injuries he suffered earlier in the week. (1/2) pic.twitter.com/2ZX7HYR0J7