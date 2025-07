Όζι Όζμπορν: Η οικογένεια του αποχαιρέτησε τον θρυλικό μουσικό - Συντετριμμένη η Σάρον

Η οικογένεια του Όζι Όζμπορν αποχαιρέτησε σήμερα τον θρύλο της ροκ μουσικής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την προηγούμενη εβδομάδα σε ηλικία 76 ετών.

Τόσο η οικογένεια όσο και χιλιάδες θαυμαστές του Όζι Όζμπορν, έδωσαν σήμερα το παρών στο Μπέρμιγχαμ, την πόλη του frontman των Black Sabbath, για να πουν το τελευταίο αντίο στον «Πρίγκιπα του Σκότους».

Η αυτοκινητοπομπή ξεκίνησε στις 15.00 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας) και πέρασε από τους δρόμους της αγαπημένης του γενέτειρας, όπως τη Broad Street και τη «Γέφυρα των Black Sabbath» με το περίφημο παγκάκι που είναι αφιερωμένο στο θρυλικό συγκρότημα, όπου ήδη χιλιάδες θαυμαστές είχαν αφήσει λουλούδια και μηνύματα.

Το φέρετρο του Όζι ήταν διακοσμημένο με μωβ λουλούδια που σχημάτιζαν το όνομά του και οι θαυμαστές πετούσαν λουλούδια προς τη νεκροφόρα καθώς περνούσε, φωνάζοντας το όνομά του.

Ozzy Osbourne funeral procession through Birmingham is being led by musicians playing Iron Man….amazing 🤘🥺🙏 pic.twitter.com/OLqUgwgEv7

Μάλιστα, η αυτοκινητοπομπή σταμάτησε στη γέφυρα των Black Sabbath και η οικογένεια του κατέβηκε για περίπου πέντε λεπτά για να δει τα αφιερώματα, σύμφωνα με πλάνα του BBC.

Sharon Osbourne breaks down in tears at emotional funeral procession for husband Ozzy pic.twitter.com/p7oajdp224

Οι θαυμαστές φώναζαν «Σ’ αγαπάμε Σάρον», καθώς η σύζυγος του Όζι εμφανώς συγκινημένη κρατούσε από το χέρι την κόρη τους, Κέλι, και προχωρούσαν. Τα άλλα τρία παιδιά τους, ο Τζακ, η Έιμι αλλά και ο Λούις, ήταν επίσης παρόντες.

Έπειτα η οικογένεια του θρύλου της heavy metal, ύψωσε σήματα ειρήνης προς το πλήθος που τους επευφημούσε, πριν αφήσουν τα δικά τους αφιερώματα στο σημείο.

The private burial followed a public procession through iconic Birmingham landmarks, including Black Sabbath Bridge.



Sharon Osbourne and their children laid flowers at a memorial bench as fans chanted Ozzy’s name.



The singer had requested a joyful ceremony, and his family… pic.twitter.com/NWACBZifcf