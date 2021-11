«Ούριος άνεμος» για τα superyacht η πανδημία- Ολοένα περισσότεροι πλούσιοι αναζητούν την ηρεμία στη θάλασσα

Ολοένα περισσότεροι πλούσιοι φαίνεται πως αναζητούν στιγμές χαλάρωσης- αλλά και πολυτέλειας- στη θάλασσα, καθώς η αγορά των superyacht γνωρίζει άνθηση εν μέσω της πανδημίας.

Το ταξίδι του δισεκατομμυριούχου Τζακ Μα στη Μαγιόρκα τον προηγούμενο μήνα αποτέλεσε είδηση γιατί ήταν η πρώτη φορά που ο Κινέζος επιχειρηματίας έβγαινε από τη χώρα του από το 2020, όταν ήρθε σε κόντρα με το Πεκίνο.

Όμως, την ίδια ώρα, η διαμονή του στο νέο, μήκους 88 μέτρων σκάφος του- το Zen, που εκτιμάται ότι αξίζει 200 εκατομμύρια δολάρια- επανέφερε στο προσκήνιο μία παγκόσμια τάση: την επιστροφή των superyacht.

Με την αύξηση του αριθμού των δισεκατομμυριούχων- έφτασαν τους 2.755, 660 περισσότεροι από πέρυσι σύμφωνα με το Forbes- αλλά και λόγω του κορωνοϊού, που τους έδωσε ένα ακόμη κίνητρο για να αποφεύγουν τα πλήθη, η παγκόσμια βιομηχανία των πολυτελών σκαφών ανακάμπτει γρήγορα μετά το πάγωμα που προκάλεσε το ξέσπασμα της πανδημίας.

«Το 2021 ξεπερνά σημαντικά οποιοδήποτε από τα προηγούμενα 12 χρόνια», αναφέρει χαρακτηριστικά η Fraser Yachts. Οι πωλήσεις των πολυτελών σκαφών με μήκος άνω των 30 μέτρων αυξήθηκε κατά 8% τους πρώτους εννέα μήνες της χρονιάς, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σύμφωνα με το έντυπο Superyacht Group.

Το κόστος ενός superyacht μπορεί να κυμαίνεται από τα 10 εκατομμύρια δολάρια, μεταχειρισμένο, έως τα 600 εκατομμύρια, καινούριο, σύμφωνα με στοιχεία της βιομηχανίας, που επικαλείται το Reuters.

Πάνω από 200 καινούρια τέτοια πολυτελή σκάφη έπεσαν για πρώτη φορά στο νερό φέτος, μέχρι τον Σεπτέμβριο. Το 2019 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 165, σύμφωνα με το Superyacht Group. Περίπου 330 έχουν παραγγελθεί και θα είναι έτοιμα πριν από το 2023.

